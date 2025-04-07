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Вибух авто біля метро в Києві — фото з місця подій та деталі

7 квітня 2025 12:02
Анастасія Постоєнко - Редактор
Пожежа біля метро Олімпійська у Києві — що відомо
Згорілий автомобіль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Києві неподалік станції метро "Олімпійська", вранці, 7 квітня, сталося загоряння автомобіля. Полум'я вже встигли загасити.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Інцидент стався біля центральної частини міста, де одразу зібралося чимало очевидців. Зараз там працюють рятувальники та правоохоронці, які встановлюють причини займання.

Авто
Згорілий автомобіль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Горіло авто
Згоріла машина. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Горіло авто Київ
Згорілий салон автомобіля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Машина згоріла Київ
Наслідки пожежі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Автомобіль горів біля метро Київ
Наслідки від пожежі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Метро Київ 7 квітня пожежа
Обгорілий автомобіль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Що саме стало причиною пожежі в авто — наразі не повідомляється, відповідні служби проводять перевірку.

Нагадаємо, у Києві триває ліквідація наслідків російської атаки.

Також у мережі з'явилися відеокадри перших хвилин після ранкової російської атаки 6 квітня. 

Київ пожежа вибух авто
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