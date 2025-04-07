Пожежа біля метро Олімпійська у Києві — що відомо

Вибух авто біля метро в Києві — фото з місця подій та деталі
У Києві неподалік станції метро "Олімпійська", вранці, 7 квітня, сталося загоряння автомобіля. Полум'я вже встигли загасити.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Що відомо про вибух та пожежу в авто в Києві біля метро
Інцидент стався біля центральної частини міста, де одразу зібралося чимало очевидців. Зараз там працюють рятувальники та правоохоронці, які встановлюють причини займання.
Що саме стало причиною пожежі в авто — наразі не повідомляється, відповідні служби проводять перевірку.
Нагадаємо, у Києві триває ліквідація наслідків російської атаки.
Також у мережі з'явилися відеокадри перших хвилин після ранкової російської атаки 6 квітня.
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