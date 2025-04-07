Пожежа біля метро Олімпійська у Києві — що відомо

Згорілий автомобіль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві неподалік станції метро "Олімпійська", вранці, 7 квітня, сталося загоряння автомобіля. Полум'я вже встигли загасити.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Інцидент стався біля центральної частини міста, де одразу зібралося чимало очевидців. Зараз там працюють рятувальники та правоохоронці, які встановлюють причини займання.

Згорілий автомобіль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Згоріла машина. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Згорілий салон автомобіля. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки пожежі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Наслідки від пожежі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Обгорілий автомобіль. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Що саме стало причиною пожежі в авто — наразі не повідомляється, відповідні служби проводять перевірку.

Нагадаємо, у Києві триває ліквідація наслідків російської атаки.

Також у мережі з'явилися відеокадри перших хвилин після ранкової російської атаки 6 квітня.