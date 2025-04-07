У Києві триває ліквідація наслідків атаки на Оболонський район

У Києві другу добу ліквідовують наслідки атаки РФ — фото
В Оболонському районі Києва у понеділок, 7 квітня, продовжують ліквідовувати наслідки вчорашнього російського обстрілу. Розбір завалів надзвичайниками триває.
Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.
Атака на Київ 6 квітня
"Київ: в Оболонському районі продовжуються роботи. Рятувальники розбирають та проливають завали", — йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначили, що надзвичайники всю ніч брали участь у ліквідації наслідків вчорашнього ранкового обстрілу. Наразі роботи тривають.
Нагадаємо, вчора вранці Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. У кількох районах були зафіксовані пожежі.
У КМВА повідомили про одного загиблого, троє людей поранені. В Оболонському районі сталося руйнування офісного центру, на місці побував кореспондент Новини.LIVE.
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