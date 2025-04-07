У Києві триває ліквідація наслідків атаки на Оболонський район

Рятувальник. Фото: ДСНС

В Оболонському районі Києва у понеділок, 7 квітня, продовжують ліквідовувати наслідки вчорашнього російського обстрілу. Розбір завалів надзвичайниками триває.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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"Київ: в Оболонському районі продовжуються роботи. Рятувальники розбирають та проливають завали", — йдеться у повідомленні.

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідують наслідки. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що надзвичайники всю ніч брали участь у ліквідації наслідків вчорашнього ранкового обстрілу. Наразі роботи тривають.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вчора вранці Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. У кількох районах були зафіксовані пожежі.

У КМВА повідомили про одного загиблого, троє людей поранені. В Оболонському районі сталося руйнування офісного центру, на місці побував кореспондент Новини.LIVE.