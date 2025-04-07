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У Києві другу добу ліквідовують наслідки атаки РФ — фото

7 квітня 2025 08:29
Євгенія Брюховецька - редактор
У Києві триває ліквідація наслідків атаки на Оболонський район
Рятувальник. Фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

В Оболонському районі Києва у понеділок, 7 квітня, продовжують ліквідовувати наслідки вчорашнього російського обстрілу. Розбір завалів надзвичайниками триває.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у Telegram.

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"Київ: в Оболонському районі продовжуються роботи. Рятувальники розбирають та проливають завали", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники розбирають завали після ракетного удару в Оболонському районі Києва
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС
ДСНС працює всю ніч: ліквідація наслідків обстрілу Києва триває
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС
Зруйновані конструкції та проливання завалів після ворожої атаки на Київ
Рятувальники ліквідують наслідки. Фото: ДСНС
Оболонський район після обстрілу: фото з місця масштабних руйнувань
Рятувальники ліквідують наслідки. Фото: ДСНС

У ДСНС зазначили, що надзвичайники всю ніч брали участь у ліквідації наслідків вчорашнього ранкового обстрілу. Наразі роботи тривають.

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Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, вчора вранці Росія вдарила по Києву балістичними ракетами. У кількох районах були зафіксовані пожежі.

У КМВА повідомили про одного загиблого, троє людей поранені. В Оболонському районі сталося руйнування офісного центру, на місці побував кореспондент Новини.LIVE.

Київ ДСНС рятувальники війна в Україні балістична атака
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