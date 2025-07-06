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Головна Київ Вибух біля ТЕЦ у Києві — чому сталося сильне загоряння

Вибух біля ТЕЦ у Києві — чому сталося сильне загоряння

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Дата публікації: 6 липня 2025 20:36
Вибух на Троєщині 6 липня — Бахматов назвав причину пожежі
Рятувальники ліквідовують пожежу в Києві. Фото: ДСНС

Очільник Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов розповів причину вибуху на Троєщині у неділю, 6 липня. За його словами, постраждалих немає.

Про це Максим Бахматов повідомив у Telegram.

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Вибух на Троєщині 6 липня

Бахматов розповів, що на вулиці Пухівській вибухнула цистерна з мастилом. Внаслідок інциденту пошкоджено один автомобіль.

Вибух на Троєщині 6 липня
Рятувальники ліквідовують пожежу в Києві. Фото: t.me/maxbakhmatov

"Підприємство за ТЕЦ, у вагончику охоронця замкнула проводка, під час гасіння вогонь перекинувся на цистерну с мастилом", — пояснив очільник Деснянської РДА.

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Допис Бахматова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 6 липня на Троєщині пролунав вибух. У мережі публікували світлини пожежі.

А мер Києва Віталій Кличко розповів, що вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами неподалік від ТЕЦ.

У ДСНС зазначили, що вогонь з побутівок перекинувся на автомобілі. Пожежу вже локалізували.

Київ пожежа вибух ТЕЦ вогонь Троєщина
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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