Вибух на Троєщині 6 липня — Бахматов назвав причину пожежі

Вибух біля ТЕЦ у Києві — чому сталося сильне загоряння
Очільник Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов розповів причину вибуху на Троєщині у неділю, 6 липня. За його словами, постраждалих немає.
Про це Максим Бахматов повідомив у Telegram.
Вибух на Троєщині 6 липня
Бахматов розповів, що на вулиці Пухівській вибухнула цистерна з мастилом. Внаслідок інциденту пошкоджено один автомобіль.
"Підприємство за ТЕЦ, у вагончику охоронця замкнула проводка, під час гасіння вогонь перекинувся на цистерну с мастилом", — пояснив очільник Деснянської РДА.
Нагадаємо, 6 липня на Троєщині пролунав вибух. У мережі публікували світлини пожежі.
А мер Києва Віталій Кличко розповів, що вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами неподалік від ТЕЦ.
У ДСНС зазначили, що вогонь з побутівок перекинувся на автомобілі. Пожежу вже локалізували.
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