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Взрыв в Шевченковском райсуде — как наказали начальника караула и его заступника

4 декабря 2023 18:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Взрыв в Шевченковском райсуде — как наказали начальника караула и его заступника
Вынес потерпевших из здания Шевченковского райсуда после взрыва. Фото: Спецпрокуратура в сфере обороны Центрального региона
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Столичный Шевченковский райсуд вынес вердикт начальнику судебной охраны и его помощнику, подозреваемым во взрыве в зале суда. Их обвинили в служебной халатности.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона.

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Что решил суд

Как отмечается, в начале июля текущего года подсудимый вынес из СИЗО шесть самодельных взрывных устройств, которые привели в действие в помещении суда. Тогда он сам погиб, а находившиеся в судебном зале полицейские получили ранения.

Впоследствии подозрение получили начальник судебного караула и его помощник. Прокуроры установили, что во время пребывания в изоляторе и транспортировке арестанта в суд они нарушили правила конвоирования, не проведя его личный досмотр и не проверив его вещей.

Суд признал их обоих виновными в нарушении уставных правил часовой службы и патрулирования, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 418 УКУ). Подтвердив признание своей вины, содействие со следствием и чистосердечное признание обвиняемых, суд арестовал на полгода начальника судебного караула, а его помощника — на 2 месяца гауптвахты.

Напомним, что ранее, 5 июля, в Шевченковском райсуде Киева раздался взрыв. Его совершил экс-военнослужащий батальона "Сечь" Игорь Гуменюк, которого обвинили в попытке теракта под Верховной Радой 8 лет назад, в 2015 году.

Впоследствии в здании прогремел очередной взрыв. Сам же Гуменюк погиб в результате саботажа.

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