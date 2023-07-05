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Гуменюк, який підірвав вибухівку у суді, загинув на місці

5 липня 2023 20:10
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Вибух у Шевченківському суді Києві: Гуменюк загинув на місці
Ігор Гуменюк, який підірвав вибухівку у суді Києва. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Під вечір, 5 липня, у Шевченківському суді Києва пролунав вибух. Чоловік, який підірвав у приміщенні вибухівку, загинув на місці. 

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

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За попередньою інформацією, Ігор Гуменюк підірвав сам себе.

"Під час штурму приміщення поранені двоє бійців КОРДу. Їхні життя врятували щити, з якими рухалися спецпризначенці", — додає Клименко. 

 

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Повідомлення Ігоря Клименко. Фото: скриншот

Що відомо про вибух у Києві

Відтак, 5 липня у Києві прогримів вибух у приміщенні суду. Це сталося у Шевченківському районі столиці. На інцидент відразу відреагував міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та адміністрація столиці.  Повідомлялося, що чоловік, якого доставили на судове засідання, підірвав невідомий пристрій. На місце події відразу приїхали всі необхідні рятувальні служби. 

Після цього адвокат чоловіка, який влаштував вибух у столичному суді, прокоментував подію. За його словами, він дізнався про інцидент тоді, коли засідання вже завершилося. 

Пізніше з'явилася інформація про постраждалих внаслідок вибуху. 

Додамо, що на місце події відразу приїхали всі необхідні служби, які оточили будівлю суду. У мережі оприлюднили фото та відео. 

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