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Вибух у Шевченківському райсуді — як покарали начальника варти та його заступника

4 грудня 2023 18:40
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Вибух у Шевченківському райсуді — як покарали начальника варти та його заступника
Виніс потерпілих з будівлі Шевченківського райсуду після вибуху. Фото: Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Столичний Шевченківський райсуд виніс вердикт начальнику судової охорони та його помічнику, яких підозрювали у вибуху у судовій залі. Їх звинуватили у службовій недбалості.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

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Що вирішив суд

Як зазначається, на початку липня поточного року підсудний виніс із СІЗО шість саморобних вибухових пристроїв, які  привів у дію в приміщенні суду. Тоді він сам загинув, а поліціянти, які перебували у судовій залі отримали поранення.

Згодом підозру отримали начальник судової варти та його помічник. Прокурори встановили, що під час перебування в ізоляторі та транспортуванні арештанта до суду, вони порушили правила конвоювання, не провівши його особистий обшук та не перевіривши його речей.

Суд визнав їх обох винними в порушенні статутних правил вартової служби та патрулювання, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 418 ККУ). Підтвердивши визнання своєї провини, сприяння зі слідством та щиросердне зізнання обвинувачених, суд заарештував на пів року начальника судової варти, а його помічника — на 2 місяці гауптвахти.

Нагадаємо, що раніше, 5 липня, у Шевченківському райсуді Києва пролунав вибух. Його скоїв ексвійськовослубовець батальйону "Січ" Ігор Гуменюк, якого звинуватили у спробі теракту під Верховною Радою 8 років тому, у 2015 році. 

Згодом в будівлі прогримів черговий вибух. Сам же Гуменюк загинув в результаті саботажу. 

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