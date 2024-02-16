Взрывы в пригороде Киева — жителей призвали сохранять спокойствие
В пригороде Киева в пятницу, 16 февраля, могут раздаваться взрывы. Там будут работать саперы.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.
Взрывы в пригороде Киева
В Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.
"Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!" — говорится в сообщении.
Напомним, 15 февраля в результате российского ракетного удара в Бучанской громаде Киевской области были повреждены дома. К тому же в селе Буда-Бабинецкая образовалась огромная воронка.
Аналитики идентифицировали северокорейскую баллистическую ракету, которая взорвалась в Киевской области. По предварительной информации, армия РФ использовала оперативно-тактическую баллистическую ракету KN-23.
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