Взрывы в пригороде Киева — жителей призвали сохранять спокойствие

Взрыв. Иллюстративное фото: КГВА

В пригороде Киева в пятницу, 16 февраля, могут раздаваться взрывы. Там будут работать саперы.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации в Telegram.

Взрывы в пригороде Киева

В Вышгородском районе будут ликвидировать взрывоопасные предметы.

"Сохраняйте спокойствие. В случае воздушной тревоги направляйтесь в укрытие!" — говорится в сообщении.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, 15 февраля в результате российского ракетного удара в Бучанской громаде Киевской области были повреждены дома. К тому же в селе Буда-Бабинецкая образовалась огромная воронка.

Аналитики идентифицировали северокорейскую баллистическую ракету, которая взорвалась в Киевской области. По предварительной информации, армия РФ использовала оперативно-тактическую баллистическую ракету KN-23.