Вибухи у передмісті Києва — жителів закликали зберігати спокій

Вибух. Ілюстративне фото: КМВА

У передмісті Києва у п'ятницю, 16 лютого, можуть лунати вибухи. Там працюватимуть сапери.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram.

Вибухи у передмісті Києва

У Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.

"Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!" — йдеться у повідомленні.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 лютого внаслідок російського ракетного удару у Бучанській громаді Київської області було пошкоджено будинки. До того ж у селі Буда-Бабинецька утворилася величезна вирва.

Аналітики ідентифікувати північнокорейську балістичну ракету, яка вибухнула у Київській області. За попередньою інформацією, армія РФ використовувала оперативно-тактичну балістичну ракету KN-23.