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Вибухи у передмісті Києва — жителів закликали зберігати спокій

16 лютого 2024 12:36
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи у передмісті Києва — жителів закликали зберігати спокій
Вибух. Ілюстративне фото: КМВА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У передмісті Києва у п'ятницю, 16 лютого, можуть лунати вибухи. Там працюватимуть сапери.

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram.

Вибухи у передмісті Києва

У Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети. 

"Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!" — йдеться у повідомленні.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, 15 лютого внаслідок російського ракетного удару у Бучанській громаді Київської області було пошкоджено будинки. До того ж у селі Буда-Бабинецька утворилася величезна вирва.

Аналітики ідентифікувати північнокорейську балістичну ракету, яка вибухнула у Київській області. За попередньою інформацією, армія РФ використовувала оперативно-тактичну балістичну ракету KN-23.

Київ
війна
вибух
Київська область

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