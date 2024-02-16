Вибухи у передмісті Києва — жителів закликали зберігати спокій
У передмісті Києва у п'ятницю, 16 лютого, можуть лунати вибухи. Там працюватимуть сапери.
Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації у Telegram.
Вибухи у передмісті Києва
У Вишгородському районі ліквідовуватимуть вибухонебезпечні предмети.
"Зберігайте спокій. У разі повітряної тривоги прямуйте до укриття!" — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 15 лютого внаслідок російського ракетного удару у Бучанській громаді Київської області було пошкоджено будинки. До того ж у селі Буда-Бабинецька утворилася величезна вирва.
Аналітики ідентифікувати північнокорейську балістичну ракету, яка вибухнула у Київській області. За попередньою інформацією, армія РФ використовувала оперативно-тактичну балістичну ракету KN-23.
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