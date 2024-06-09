Неизвестный бросил гранату в жилой дом на Нивках в Киеве 9 июня

Полиция возле воронки от взрыва. Фото: УНИАН

Неизвестный мужчина на Нивках в Киеве бросил гранату на фасад жилого дома вечером в воскресенье, 9 июня. Вблизи одного из подъездов появилась воронка.

Об этом сообщает УНИАН в Telegram.

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Мужчина бросил гранату на жилой дом в Киеве 9 июня

По данным издания, инцидент произошел у улицы Салютной в Шевченковском районе.

Местные жители после происшествия скопились на улице. Возле одного из подъездов в траве виднеется воронка, вызванная взрывом.

По предварительной информации, пострадавших нет. Злоумышленника, которого узнали, сейчас разыскивают правоохранители.

Напомним, что недавно в Киевской области задержали мужчину, который угрожал матери взорвать дом. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Также киевляне продолжают находить взрывоопасные предметы. Так, в Соломенском районе мужчина обнаружил в электрическом щитке гранату. Еще один житель столицы наткнулся на сверток с гранатами в подвале многоэтажки в Святошинском районе.