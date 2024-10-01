Восстановление Охматдета в Киеве — что отстроят на период зимы

Восстановление Охматдета в Киеве — что планируют сделать на первом этапе
Восстановление "Охматдета" в Киеве после российского удара 8 июля разбили на этапы. Первый предусматривает противоаварийные работы на период зимы.
Об этом сообщили исполнительный директор БФ "Таблеточки" Вячеслав Быков и и.о. гендиректора "Охматдета" Александр Урин в субботу, 1 октября.
Восстановление "Охматдета" в Киеве
По словам Быкова, первый этап должен обеспечить возможность дальнейшей работы поврежденного корпуса, пока происходит процесс отбора поставщиков для сложного и масштабного отдельного восстановления.
Противоаварийные работы было решено финансировать за счет донорских средств, а Фонд "Таблеточки" объявил соответствующие закупки через Prozorro.
Урин добавил, что на эти деньги, в частности, закроют инженерные сети и проемы уничтоженных российским ударом окон и дверей.
Напомним, что Россия ударила по "Охматдету" в Киеве 8 июля. На месте обстрела погибли два человека, пострадали 34, среди которых также были дети.
Впоследствии мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямого попадания российской ракеты. А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.
Германия выделит 10 миллионов евро для восстановления "Охматдета". Средства будут направлены на восстановление работы больницы и подготовки к зиме. Литва также объявила о выделении одного миллиона евро на восстановление больницы и призвала другие страны помочь.
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