Восстановление Охматдета в Киеве — что отстроят на период зимы

Последствия российского удара по "Охматдету" 8 июля. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Восстановление "Охматдета" в Киеве после российского удара 8 июля разбили на этапы. Первый предусматривает противоаварийные работы на период зимы.

Об этом сообщили исполнительный директор БФ "Таблеточки" Вячеслав Быков и и.о. гендиректора "Охматдета" Александр Урин в субботу, 1 октября.

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По словам Быкова, первый этап должен обеспечить возможность дальнейшей работы поврежденного корпуса, пока происходит процесс отбора поставщиков для сложного и масштабного отдельного восстановления.

Противоаварийные работы было решено финансировать за счет донорских средств, а Фонд "Таблеточки" объявил соответствующие закупки через Prozorro.

Урин добавил, что на эти деньги, в частности, закроют инженерные сети и проемы уничтоженных российским ударом окон и дверей.

Напомним, что Россия ударила по "Охматдету" в Киеве 8 июля. На месте обстрела погибли два человека, пострадали 34, среди которых также были дети.

Впоследствии мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" испытала прямого попадания российской ракеты. А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

Германия выделит 10 миллионов евро для восстановления "Охматдета". Средства будут направлены на восстановление работы больницы и подготовки к зиме. Литва также объявила о выделении одного миллиона евро на восстановление больницы и призвала другие страны помочь.