Чиновника Укрзализныци разоблачили на взятке в Киеве

Задержание чиновника. Фото: Офис Генпрокурора

Правоохранители Службы безопасности Украины и полиции Киева задержали в столице чиновника "Укрзализныци". Известно, что за деньги он обещал предпринимателю беспрепятственную передачу земли в аренду.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора в Telegram в понедельник, 13 мая.

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Чиновника Укрзализныци задержали на взятке

Правоохранители выяснили, что заместитель начальника службы пути регионального филиала АО "Укрзализныця" требовал 10 млн гривен от руководителя строительной компании в Киеве.

В свою очередь, он предлагал передать в долгосрочную аренду землю площадью 6 гектаров, которая находится на балансе госпредприятия. Также злоумышленник обещал ускорить процедуру оформления договоров в Укрзализныце и КГГА.

Задержание чиновника. Фото: СБУ

Также он угрожал искусственными препятствиями при оформлении технических паспортов и разрешительных документов на аренду земли, если тот не заплатит.

Документы чиновника. Фото: СБУ

Чиновника задержали "на горячем" во время передачи ему первой части взятки. Мужчине уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Изъяты средства. Фото: Офис Генпрокурора

В Офисе Генпрокурора уточнили, что в апреле этого года его судили за нарушение ПДД со смертельным исходом.

Скриншот поста Офиса Генпрокурора

Напомним, в Киеве СБУ задержала дельцов, предлагавших полковнику Службы безопасности 1 млн долларов взятки. Злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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