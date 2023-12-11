Воронка глубиной в несколько метров — последствия российской атаки на Киев

Последствия российского ракетного удара по Киеву. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

В результате ночной ракетной атаки на Киев и область в Дарницком районе образовалась воронка в несколько метров. Кроме того, в домах поблизости выбило стекла.

Подходящие видео с последствиями появилось на Telegram-канале Гарнай FM.

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Последствия ракетной атаки на Киев

Из-за ночной ракетной атаки россиян на Киев в Дарницком районе образовалась огромная воронка в несколько этажей.

Кроме того, в домах поблизости вылетели стекла и поврежденные домохозяйства.

Последствия русского ракетного удара по Киеву. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Последствия русского ракетного удара по Киеву. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Последствия русского ракетного удара по Киеву. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко

Последствия русского ракетного удара по Киеву. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко 1/4 _ 4

Напомним, этой ночью российские оккупанты выпустили восемь крылатых ракет по Киевской области. Силам ПВО удалось уничтожить все вражеские цели, однако в результате падения обломков есть разрушения и четверо пострадавших.

Также известно, что из-за вражеской атаки без света осталось 120 потребителей. Пока еще продолжается осмотр всех поврежденных объектов.

Кроме того, спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что воздушную тревогу в Киеве объявили после взрывов, ракеты, которыми сегодня ночью атаковали россияне, летят довольно быстро и у сил ПВО есть считанные минуты на реагирование.

Добавим, руководитель Дарницкой районной городской администрации Киева Николай Калашник обнародовал фото последствий падения обломков сбитых ракет в столице.