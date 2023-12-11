Вирва глибиною в кілька метрів — наслідки російської атаки на Київ

Наслідки російського ракетного удару по Києву. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Внаслідок нічної ракетної атаки на Київ та область у Дарницькому районі утворилась вирва в декілька метрів. Окрім того, у будинках поблизу повибивало шибки.

Відповідні відео з наслідками з'явилося на Telegram-каналі Гарнай FM.

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Наслідки ракетної атаки на Київ

Через нічну ракетну атаку росіян на Київ у Дарницькому районі утворилася величезна вирва в декілька поверхів.

Окрім того, у будинках поблизу повилітали шибки та пошкоджені домогосподарства.

Наслідки російського ракетного удару по Києву. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Наслідки російського ракетного удару по Києву. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Наслідки російського ракетного удару по Києву. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Наслідки російського ракетного удару по Києву. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko 1 / 4

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти випустили вісім крилатих ракет по Київській області. Силам ППО вдалося знищити усі ворожі цілі, проте внаслідок падіння уламків є руйнування та четверо постраждалих.

Також відомо, що через ворожу атаку без світла залишилось 120 споживачів. Наразі ще триває огляд усіх пошкоджених об’єктів.

Крім того, спікер Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що повітряну тривогу в Києві оголосили після вибухів, ракети, якими сьогодні вночі атакували росіяни, летять досить швидко і в сил ППО є лічені хвилини на реагування.

Додамо, керівник Дарницької районної міської адміністрації Києва Микола Калашник оприлюднив фото наслідків падіння уламків збитих ракет у столиці.