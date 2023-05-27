Высший совет правосудия дал согласие на арест судьи, сбившего нацгвардейца

Чиновник сбил нацгвардейца, который был на блокпосте в Киеве. Фото: Прокуратура

Сегодня, 27 мая, Высший совет правосудия разрешил арест судьи Тандыра. Он сбил нацгвардейца, стоявшего на блокпосте в Киеве.

Об этом сообщает Высший совет правосудия.

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"ВСП дала согласие на содержание под стражей судьи Алексея Тандыра", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера ночью, 26 мая, глава Макаровского райсуда сбил насмерть военного Нацгвардии на блокпосте. Отмечается, что чиновник был в нетрезвом состоянии.

Также мы писали, что председатель Макаровского районного суда мог помогать другим водителям под хмельком избегать ответственности. Активисты говорят, что именно Тандыр в свое время закрыл административное производство по факту совершения ДТП, открытого другим судьей.

Добавим, за ходатайство прокуратуры у судьи, сбившего нацгвардейца,​​ принудительно взяли биологические образцы. Их направили для исследования экспертам.