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У судді, який збив нацгвардійця, взяли біологічні зразки для дослідження

27 травня 2023 14:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У судді, який збив нацгвардійця, взяли біологічні зразки для дослідження
Місце події ДТП у Києві. Фото: ДБР
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 26 травня, за клопотання прокуратури у судді, який збив нацгвардійця, примусово взяли біологічні зразки. Їх направили для дослідження експертам.

Про це повідомила прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець.

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За словами Максимець, результати з біологічних зразків будуть відомі найближчим часом. 

"Крім цього, вже сьогодні Вища рада правосуддя розглядатиме подання прокуратури про надання дозволу на утримання судді під вартою. У разі, якщо цей орган визнає доводи прокурорів обґрунтованими, сторона обвинувачення матиме право звернутись до суду із клопотанням про обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу", — розповіла прессекретар. 

Вона наголосила, що правоохоронці роблять все, щоб винуватець не уникнув справедливого покарання. 

Нагадаємо, вчора вночі, 26 травня, голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпосту. Зазначається, що посадовець був напідпитку.

Також ми писали, що голова Макарівського районного суду міг допомагати іншим водіям напідпитку уникати відповідальності. Активісти кажуть, що саме Тандир свого часу закрив адміністративне провадження за фактом скоєння ДТП, яке було відкрите іншим суддею.

Додамо, суд задовольнив клопотання прокуратури щодо примусового відібрання біологічних зразків судді. Він відмовився від здачі аналізів на наркотичне та алкогольне сп'яніння.

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