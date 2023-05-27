Вища рада правосуддя надала згоду на арешт судді, який збив нацгвардійця

Чиновник збив нацгвардійця, який був на блокпосту в Києві

Сьогодні, 27 травня, Вища рада правосуддя дозволила арешт судді Тандира. Він збив нацгвардійця, який стояв на блокпосту в Києві.

Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

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"ВРП надала згоду на утримання під вартою судді Олексія Тандира", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора вночі, 26 травня, голова Макарівського райсуду збив на смерть військового Нацгвардії на блокпосту. Зазначається, що посадовець був на підпитку.

Також ми писали, що голова Макарівського районного суду міг допомагати іншим водіям напідпитку уникати відповідальності. Активісти кажуть, що саме Тандир свого часу закрив адміністративне провадження за фактом скоєння ДТП, яке було відкрите іншим суддею.

Додамо, за клопотання прокуратури у судді, який збив нацгвардійця, примусово взяли біологічні зразки. Їх направили для дослідження експертам.