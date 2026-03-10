Киев запускает план энергостойкости – ОСМД и дома станут энергонезависимыми

Андрей Витренко. Фото: Киевсовет

В Киеве в рамках утверждённого плана энергоустойчивости будут внедрены когенерационные установки и созданы локальные энергоострова. Это позволит отдельным ОСМД и многоквартирным домам частично или полностью стать автономными в энергоснабжении.

Об этом депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

"Скажем откровенно, но об этом должны сказать исполнительные органы, что реализация первого этапа этого плана устойчивости не обеспечит на 100% теплоснабжение в городах, как это было до войны", — сказал Витренко.

Депутат также не смог ответить, предусматривает ли принятый план энергоустойчивости ремонт труб во всех поврежденных домах.

"Всех домов, не могу сейчас сказать, там нет адресного перечня точного, но есть четкий план. По энергонезависимости отдельных ОСМД или отдельных жилых домов", — добавил он.

По десятибалльной системе Витренко оценил план энергоустойчивости на шесть. Поскольку там нет четко определенных сроков.

Справка

Когенерационные установки — это системы, которые одновременно производят электроэнергию и тепло. В отличие от традиционных электростанций, где отработанное тепло теряется, когенерационные установки используют его для отопления домов, горячего водоснабжения или промышленных нужд.

Благодаря этому такие системы позволяют экономить энергию, снижать расходы на отопление и уменьшать зависимость от централизованных теплосетей.

Энергетические острова — это локальные системы энергоснабжения, которые способны работать автономно, независимо от центральной электросети. Они включают электрогенераторы, аккумуляторы, солнечные панели, когенерационные установки и другие источники энергии.

Энергетический остров обеспечивает поставки электричества и тепла для отдельных домов, кварталов или микрорайонов даже в случае аварии или отключения центральной сети.

Во сколько Киеву обойдется план энергоустойчивости

По словам Витренко, на восстановление энергоустойчивости Киева понадобится более 60 млрд гривен. Для этого планируют внести изменения в бюджет. В частности, сократить расходы на некоторые направления.

Недавно глава Деснянской РГА в Киеве Максим Бахматов заявил, что одним из важнейших вопросов, которые надо решить, является проблема резервного электропитания. Киевводоканал до сих пор не имеет резервного электропитания для насосов.