Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве появятся энергетические острова

В Киеве появятся энергетические острова

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 19:28
Киев запускает план энергостойкости – ОСМД и дома станут энергонезависимыми
Андрей Витренко. Фото: Киевсовет

В Киеве в рамках утверждённого плана энергоустойчивости будут внедрены когенерационные установки и созданы локальные энергоострова. Это позволит отдельным ОСМД и многоквартирным домам частично или полностью стать автономными в энергоснабжении.

Об этом депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко сказал в комментарии журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

Реклама
Читайте также:

Витренко оценил план энергоустойчивости Киева на шесть из десяти

"Скажем откровенно, но об этом должны сказать исполнительные органы, что реализация первого этапа этого плана устойчивости не обеспечит на 100% теплоснабжение в городах, как это было до войны", — сказал Витренко.

Депутат также не смог ответить, предусматривает ли принятый план энергоустойчивости ремонт труб во всех поврежденных домах.

"Всех домов, не могу сейчас сказать, там нет адресного перечня точного, но есть четкий план. По энергонезависимости отдельных ОСМД или отдельных жилых домов", — добавил он.

По десятибалльной системе Витренко оценил план энергоустойчивости на шесть. Поскольку там нет четко определенных сроков.

Справка

Когенерационные установки — это системы, которые одновременно производят электроэнергию и тепло. В отличие от традиционных электростанций, где отработанное тепло теряется, когенерационные установки используют его для отопления домов, горячего водоснабжения или промышленных нужд.

Благодаря этому такие системы позволяют экономить энергию, снижать расходы на отопление и уменьшать зависимость от централизованных теплосетей.

Энергетические острова — это локальные системы энергоснабжения, которые способны работать автономно, независимо от центральной электросети. Они включают электрогенераторы, аккумуляторы, солнечные панели, когенерационные установки и другие источники энергии.

Энергетический остров обеспечивает поставки электричества и тепла для отдельных домов, кварталов или микрорайонов даже в случае аварии или отключения центральной сети.

Во сколько Киеву обойдется план энергоустойчивости

По словам Витренко, на восстановление энергоустойчивости Киева понадобится более 60 млрд гривен. Для этого планируют внести изменения в бюджет. В частности, сократить расходы на некоторые направления.

Недавно глава Деснянской РГА в Киеве Максим Бахматов заявил, что одним из важнейших вопросов, которые надо решить, является проблема резервного электропитания. Киевводоканал до сих пор не имеет резервного электропитания для насосов.

Киев теплосеть электроэнергия местные депутаты Киевсовет
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации