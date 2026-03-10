Вітренко прокоментував план енергостійкості Києва — ОСББ стануть автономними

Андрій Вітренко. Фото: Київрада

Згідно з ухваленим планом енергостійкості столиці, у Києві мають бути реалізовані проекти когенеративних установок та енергетичних островів. Окремі ОСББ чи житлові будинки можуть стати енергонезалежними.

Про це депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

Вітренко оцінив план енергостійкості Києва на шість із десяти

"Скажемо відверто, але про це мають сказати виконавчі органи, що реалізація першого етапу цього плану скількості не забезпечить на 100% теплопостачання в містах, як це було до війни", — сказав Вітренко.

Депутат також не зміг відповісти, чи передбачає ухвалений план енергостійкості ремонт труб у всіх пошкоджених будинках.

"Всіх будинків, не можу зараз сказати, там немає адресного переліку точного, але є чіткий план. Щодо енергонезалежності окремих ОСББ або окремих житлових будинків", — додав він.

За десятибальною системою Вітренко оцінив план енергостійкості на шість. Оскільки там немає чітко визначених термінів.

Довідка

Когенераційні установки — це системи, які одночасно виробляють електроенергію та тепло. На відміну від традиційних електростанцій, де відпрацьоване тепло втрачається, когенераційні установки використовують його для опалення будинків, гарячого водопостачання або промислових потреб.

Завдяки цьому такі системи дозволяють економити енергію, знижувати витрати на опалення та зменшувати залежність від централізованих тепломереж.

Енергетичні острови — це локальні системи енергопостачання, які здатні працювати автономно, незалежно від центральної електромережі. Вони включають електрогенератори, акумулятори, сонячні панелі, когенераційні установки та інші джерела енергії.

Енергетичний острів забезпечує постачання електрики та тепла для окремих будинків, кварталів або мікрорайонів навіть у разі аварії або відключення центральної мережі.

У скільки Києву обійдеться план енергостійкості

За словами Вітренка, на відновлення енергостійкості Києва знадобиться більше 60 млрд гривень. Для цього планують внести зміни до бюджету. Зокрема, скоротити видатки на деякі напрямки.

Нещодавно очільник Деснянської РДА у Києві Максим Бахматов заявив, що одним із найважливіших питань, які треба вирішити, є проблема резервного електроживлення. Київводоканал досі не має резервного електроживлення для насосів.