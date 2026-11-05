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Главная Киев Зеленский отреагировал на перекрытие дорог из-за отсутствия света в Киеве

Зеленский отреагировал на перекрытие дорог из-за отсутствия света в Киеве

Ua ru
5 ноября 2026 21:54
Перекрытие дороги в Киеве из-за отсутствия света: Зеленский отреагировал кадр из видео
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на перекрытие дороги в Киеве из-за длительного отключения света. Как выяснилось, на поврежденном энергетическом объекте работало недостаточное количество людей.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью ТСН, передает Новини.LIVE.

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Протесты из-за отключения света в Киеве

"Я увидел, что люди перекрыли одну из дорог в Киеве. Мы разговаривали с премьером, я звонил министру внутренних дел Выговскому", — отметил Зеленский.

По его словам, люди действительно долго оставались без света. Выяснилось, что на энергетическом объекте не хватало работников.

"То есть, знаете, скажем так, нельзя ремонтировать по частям, как говорится. И молодцы полицейские, они очень быстро связались с этими группами, с электриками, всех привели на объект", — говорит глава государства.

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Впоследствии люди разошлись, поскольку увидели, что все на месте и работают.

Что предшествовало

4 ноября в Киеве люди вышли на проезжую часть и перекрыли дорогу. Причиной протеста стало длительное отсутствие электроэнергии в домах.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко, столичные власти присоединились к финансированию государственного проекта, который предусматривает обустройство водных переправ между правым и левым берегами Киева. На реализацию инициативы город планирует выделить около одного миллиарда гривен.

Кроме того, в Киеве продолжают устранять неисправности, из-за которых в отдельных районах возникли перебои с водоснабжением. Причиной аварий стали перепады напряжения в электросети, приведшие к выходу из строя насосного оборудования.

Владимир Зеленский Киев протесты энергетика отключения света
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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