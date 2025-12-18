Украденные у Киева 8 млрд гривен — Витренко рассказал, сколько средств на самом деле взяло государство

Андрей Витренко. Фото: Facebook Витренко

Государство не забирало из бюджета Киева 8 млрд гривен. Информация, которую озвучил мэр Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета, не соответствует действительности.

Об этом депутат Киевсовета, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко сообщил журналистке Новини.LIVE Анне Сирык в четверг, 18 декабря.

"Я абсолютно не согласен с этим тезисом (об украденных средствах, — ред.), потому что 8 млрд гривен — это гипотетическая цифра, которая была распространена медийщиками и пиарщиками Виталия Владимировича (Кличко, — ред.). То есть это сумма, которая была проголосована в рамках действующего законодательства, соответственно передана за счет тех доходов, которые до этого не были даже учтены в бюджете города Киева", — говорит он.

Витренко объяснил, что речь идет о гипотетических доходах банков, которые должны были быть обложены налогом.

"И они не поступили туда, а были направлены в общий фонд государственного бюджета, из которого в первую очередь финансируются Силы безопасности и обороны. Поэтому я не согласен с этим тезисом. По расчетам финансового департамента Киевской городской государственной администрации, эта сумма составляет примерно 1,2 млрд гривен", — говорит он.

Напомним, во время сессии Киевсовета 18 декабря Витренко обратился к Кличко с заявлением, что в его речи была недостоверная информация.

Кроме того, депутат объяснил, почему Киевсовет работает не так, как должен.