Вкрадені у Києва 8 млрд гривень — Вітренко розповів, скільки коштів насправді взяла держава

Андрій Вітренко. Фото: Facebook Вітренка

Держава не забирала з бюджету Києва 8 млрд гривень. Інформація, яку оголосив мер Віталій Кличко на початку засідання Київради, не відповідає дійсності.

Про це депутат Київради, голова постійної бюджетної комісії Андрій Вітренко повідомив журналістці Новини.LIVE Анні Сірик у четвер, 18 грудня.

"Я абсолютно не згоден з цією тезою (про вкрадені кошти, — ред.), тому що 8 млрд гривень — це гіпотетична цифра, яка була поширена медійниками та піарниками Віталія Володимировича (Кличка, — ред.). Тобто, це сума, яка була проголосована в межах чинного законодавства, відповідно передана від тих доходів, які до цього не були навіть раховані в бюджеті міста Києва", — каже він.

Вітренко пояснив, що це гіпотетичні доходи банків, які мали бути оподатковані.

"І вони не надійшли туди, а були спрямовані до загального фонду державного бюджету, з якого в першу чергу фінансуються Сили безпеки і оборони. Тому я не згоден з цією тезою. За розрахунками фінансового департаменту Київської міської державної адміністрації, ця сума становить приблизно 1,2 млрд гривень", — каже він.

Нагадаємо, під час сесії Київради 18 грудня Вітренко звернувся до Кличка з заявою, що у його промові була недостовірна інформація.

Крім того, депутат пояснив, чому Київрада працює не так, як мала б.