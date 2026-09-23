В Киеве предлагают выделить 2 млрд грн на Силы обороны

Андрей Витренко. Фото: facebook.com/andrey.vitrenko.7

Депутат Киевсовета и председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко предлагает выделить 2 миллиарда гривен из столичного бюджета на поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Соответствующее предложение он вынес на рассмотрение Киевсовета.

Об этом Андрей Витренко сообщил в среду, 23 сентября, передает Новини.LIVE.

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Выделение 2 млрд грн на ВСУ из бюджета Киева

Витренко заявил, что оборона Киева требует не слов, а конкретных бюджетных решений и надлежащего финансирования.

Проект решения "О дополнительных мерах по поддержке Сил безопасности и обороны Украины". Фото: t.me/Vitrenko_AO

Проект решения "О дополнительных мерах по поддержке Сил безопасности и обороны Украины". Фото: t.me/Vitrenko_AO

Помимо выделения 2 млрд грн на ВСУ, документ предусматривает определение финансирования оборонных нужд в качестве одного из ключевых приоритетов использования финансовых ресурсов столицы в 2026 году. Отдельно предусматривается установить требование, согласно которому не менее четверти свободного остатка бюджетных средств, который сформируется на начало 2027 года, должно быть направлено на обеспечение потребностей Сил безопасности и обороны.

"В военное время бюджетные приоритеты должны соответствовать реальным вызовам государства. У Киева есть финансовый ресурс — и часть этого ресурса должна системно работать на укрепление тех, кто ежедневно защищает столицу и Украину", — добавил Витренко.

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Кроме того, сегодня Россия повредила один из автозаправочных комплексов компании UKRNAFTA в Киеве. За последние недели имущество этой сети уже в шестой раз подверглось повреждениям из-за российских обстрелов.