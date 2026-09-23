У Києві пропонують виділити 2 млрд грн на Сили оборони

Андрій Вітренко. Фото: facebook.com/andrey.vitrenko.7

Депутат Київради та голова бюджетної комісії Андрій Вітренко пропонує спрямувати 2 мільярди гривень зі столичного бюджету на підтримку Сил безпеки і оборони України. Відповідну пропозицію він подав на розгляд Київради.

Про це Андрій Вітренко повідомив у середу, 23 вересня, передає Новини.LIVE.

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Виділення 2 млрд грн на ЗСУ з бюджету Києва

Вітренко заявив, що оборона Києва потребує не слів, а конкретних бюджетних рішень та належного фінансування.

Проєкт рішення "Про додаткові заходи щодо підтримки Сил безпеки і оборони України". Фото: t.me/Vitrenko_AO

Проєкт рішення "Про додаткові заходи щодо підтримки Сил безпеки і оборони України". Фото: t.me/Vitrenko_AO

Крім виділення 2 млрд грн на ЗСУ, документ передбачає визначити фінансування оборонних потреб одним із ключових пріоритетів використання фінансових ресурсів столиці у 2026 році. Окремо передбачається встановити вимогу, за якою щонайменше чверть вільного залишку бюджетних коштів, що сформується на початок 2027 року, має бути спрямована на забезпечення потреб Сил безпеки та оборони.

"У воєнний час бюджетні пріоритети мають відповідати реальним викликам держави. Київ має фінансовий ресурс — і частина цього ресурсу повинна системно працювати на посилення тих, хто щодня захищає столицю та Україну", — додав Вітренко.

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Допис Вітренка. Фото: скриншот

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Як писали Новини.LIVE, 23 вересня російські окупанти знову атакували Київ. Внаслідок обстрілу постраждали восьмеро людей, один із травмованих помер у лікарні.

Крім того, сьогодні Росія пошкодила один із автозаправних комплексів компанії UKRNAFTA в Києві. Протягом останніх тижнів майно цієї мережі вже вшосте зазнало пошкоджень через російські обстріли.