В Киеве увеличили финансирование ВСУ ещё на 250 млн грн — Витренко

Андрей Витренко. Фото: кадр из видео

Стало известно, что Киев дополнительно выделит 250 млн грн на нужды Вооруженных сил Украины, таким образом общий объем нового финансирования армии составит 500 млн грн. Также депутаты внесли в бюджет изменения, связанные с привлечением европейских средств для обеспечения энергоустойчивости столицы. Отдельно планируется привлечь дополнительные средства на восстановление поврежденных в результате российских атак жилых домов и учебных заведений.

Об этом заявил депутат Киевсовета, председатель бюджетной комиссии Андрей Витренко журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко.

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Киев дополнительно выделил средства на ВСУ

Андрей Витренко эксклюзивно сообщил журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко, что решение об увеличении расходов на армию было принято после настойчивых требований депутатов бюджетной комиссии.

"Только что на бюджетной комиссии под давлением депутатов исполнительный орган увеличил расходы на Вооруженные силы Украины еще на 250 миллионов гривен", — сказал депутат.

Он отметил, что таким образом общая сумма дополнительного финансирования ВСУ достигла 500 млн грн.

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"Сегодня мы выделим ещё 250 миллионов на финансирование наших героических Вооружённых сил. Очень хорошо, что сегодня, в этот великий праздник, мы не ушли с пустыми руками и выделили армии ещё 500 миллионов гривен дополнительно", — заявил Витренко.

Он также сообщил, что примерно через две недели может состояться следующая корректировка городского бюджета. Депутаты планируют вновь поднять вопрос о дополнительном финансировании ВСУ.

В бюджет заложены средства европейских партнеров

Отдельно Киевсовет внес технические изменения в бюджет, связанные с привлечением средств от европейских партнеров для укрепления энергоустойчивости города.

"Сегодня выделено ещё дополнительные 27 миллиардов гривен, но они ещё не наполнены реальными физическими деньгами. Это просто была бюджетная декларация", — пояснил Витренко.

Средства должны поступить от европейских партнеров. Использовать их город сможет после фактического зачисления на счета "Киевтеплоэнерго".

Депутаты хотят увеличить расходы на восстановление

Отдельно в Киеве планируют добиваться дополнительного финансирования для восстановления жилых домов и учебных заведений, поврежденных в результате российских атак. Андрей Витренко отметил, что значительное количество учебных заведений столицы пострадало из-за агрессии РФ.

"Очень важно восстановить жилье людей, потому что впереди зима, и люди даже газ не могут подключить к своим домам, которые были повреждены", — сказал депутат.

Сообщается, что этот вопрос планируется вынести на рассмотрение во время следующей корректировки бюджета, которая ожидается примерно через две недели.

Новости Киева

Мы писали, что депутат Киевсовета Динара Габибуллаева в эксклюзивном интервью журналистке Новини.LIVE Анастасии Жиденко сообщила, что в столице не все дома, поврежденные в результате российских атак, удастся отремонтировать до начала отопительного сезона. Наибольшие трудности с восстановлением крыш в настоящее время возникают на Левом берегу столицы.

Новини.LIVE также сообщали, что в результате очередных ударов РФ по Киеву реактивными беспилотниками площадка датацентра "Парковый" получила критические повреждения и полностью прекратила работу. В то же время данные клиентов хранятся на резервных площадках, расположенных в странах ЕС.