У Києві збільшили фінансування ЗСУ ще на 250 млн грн - Вітренко

Андрій Вітренко. Фото: кадр із відео

Стало відомо, що Київ додатково спрямує 250 млн грн на потреби Збройних сил України, тож загальний обсяг нового фінансування армії становитиме 500 млн грн. Також депутати внесли до бюджету зміни, пов’язані із залученням європейських коштів на забезпечення енергостійкості столиці. Окремо планується залучити додаткові кошти на відновлення пошкоджених російськими атаками житлових будинків та закладів освіти.

Про це заявив депутат Київради, голова бюджетної комісії Андрій Вітренко журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко.

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Київ додатково виділив кошти на ЗСУ

Андрій Вітренко ексклюзивно повідомив журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко рішення про збільшення видатків на армію ухвалили після наполягань депутатів бюджетної комісії.

"Щойно на бюджетній комісії під тиском депутатів виконавчий орган збільшив витрати на Збройні сили України ще на 250 мільйонів гривень", — сказав депутат.

Він зазначив, що таким чином загальна сума додаткового фінансування ЗСУ сягнула 500 млн грн.

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"Сьогодні ще 250 мільйонів ми будемо фінансувати наші героїчні Збройні сили. Дуже добре, що ми сьогодні у це велике свято не пішли з пустими руками і надали ще 500 мільйонів гривень додатково армії", — заявив Вітренко.

Він також повідомив, що приблизно через два тижні може відбутися наступне коригування міського бюджету. Депутати планують знову порушити питання додаткового фінансування ЗСУ.

У бюджет заклали кошти європейських партнерів

Окремо Київрада внесла технічні зміни до бюджету, пов’язані із залученням коштів від європейських партнерів для посилення енергостійкості міста.

"Сьогодні виділено ще додаткові 27 мільярдів гривень, але вони ще не наповнені реальними фізичними грошима. Це просто була бюджетна декларація", — пояснив Вітренко.

Кошти мають надійти від європейських партнерів. Використати їх місто зможе після фактичного зарахування на рахунки "Київтеплоенерго".

Депутати хочуть збільшити видатки на відновлення

Окремо у Києві планують домагатися додаткового фінансування для відновлення житлових будинків та закладів освіти, пошкоджених внаслідок російських атак. Андрій Вітренко зазначив, що значна кількість освітніх закладів столиці зазнала пошкоджень через агресію РФ.

"Дуже важливо відновити житло людей, тому що попереду зима, і люди навіть газ не можуть підключити до своїх домівок, які були пошкоджені", — сказав депутат.

Повідомляється, що це питання планують винести на розгляд під час наступного коригування бюджету, яке очікується приблизно через два тижні.

Новини Києва

Ми писали, що депутатка Київради Дінара Габібуллаєва ексклюзивно повідомила журналістці Новини.LIVE Анастасії Жиденко, що у столиці не всі будинки, пошкоджені внаслідок російських атак, можуть встигнути відремонтувати до початку опалювального сезону. Найбільше труднощів із відновленням дахів наразі виникає на Лівому березі столиці.

Новини.LIVE також інформували, що внаслідок чергових ударів РФ по Києву реактивними безпілотниками, майданчик датацентру "Парковий" зазнав критичних пошкоджень та повністю припинив роботу. Водночас клієнтські дані зберігаються на резервних майданчиках, розташованих у країнах ЄС.