Власти Деснянского района заявили, что укрытие в поликлинике было открыто
Районные власти занялись расследованием инцидента с укрытием , возле которого погибли люди. Директор поликлиники, по информации Деснянской РГА, заверил, что центральный вход был открыт.
Об этом сообщила Деснянская районная государственная администрация в городе Киеве.
Укрытие было открыто
Власти столичного района, в котором произошла трагедия, отреагировали на инцидент с гибелью людей у закрытой двери укрытия в поликлинике №3 Деснянского района.
Ссылаясь на слова директора поликлиники, было заявлено, что работник ночной смены открыл центральный вход.
Таким образом, часть жителей соседних домов якобы оказалась в укрытии, а другие — не смогли туда попасть.
Разбор ситуации в поликлинике
Сейчас районные власти выясняют все детали инцидента.
"С самого утра ведется работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА. Вызваны на доклад все ответственные лица", — отметили в Деснянской райгосадминистрации.
Районные власти пообещали жесткие решения по всем ответственным за работу укрытия лиц.
Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет.
По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.
Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.
Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.
Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.