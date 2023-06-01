Власти Деснянского района заявили, что укрытие в поликлинике было открыто

Поликлиника, возле которой из-за закрытой двери укрытия погибли люди. Фото: Новини.LIVE

Районные власти занялись расследованием инцидента с укрытием , возле которого погибли люди. Директор поликлиники, по информации Деснянской РГА, заверил, что центральный вход был открыт.

Об этом сообщила Деснянская районная государственная администрация в городе Киеве.

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Укрытие было открыто

Власти столичного района, в котором произошла трагедия, отреагировали на инцидент с гибелью людей у закрытой двери укрытия в поликлинике №3 Деснянского района.

Ссылаясь на слова директора поликлиники, было заявлено, что работник ночной смены открыл центральный вход.

Таким образом, часть жителей соседних домов якобы оказалась в укрытии, а другие — не смогли туда попасть.

Разбор ситуации в поликлинике

Сейчас районные власти выясняют все детали инцидента.

"С самого утра ведется работа с руководством поликлиники и специалистами департамента муниципальной безопасности КГГА. Вызваны на доклад все ответственные лица", — отметили в Деснянской райгосадминистрации.

Районные власти пообещали жесткие решения по всем ответственным за работу укрытия лиц.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты в очередной раз обстреляли Киев. Три человека погибли в результате падения обломков сбитых ракет.

По предварительным данным, россияне использовали баллистические ракеты, запускаемые с территории Брянской области.

Житель Киева, потерявший жену, заявил, что она погибла, потому что дверь укрытия была закрыта — и у нее не было возможности спрятаться.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал решение относительно ответственных за укрытие лиц уже сегодня.

Также можно увидеть фоторепортаж корреспондента Новини.LIVE с места трагедии.