Влада Деснянського району заявила, що укриття в поліклініці було відчинене

Поліклініка, біля якої через зачинені двері укриття загинули люди. Фото: Новини.LIVE

Районна влада зайнялася розслідуванням інциденту із укриттям, біля якого загинули люди. Директор поліклініки, за інформацією Деснянської РДА, запевнив, що центральний вхід був відчинений.

Про це повідомила Деснянська районна державна адміністрація у місті Києві.

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Укриття було відчинене

Влада столичного району, в якому сталася трагедія, відреагувала на інцидент із загибеллю людей біля зачинених дверей укриття у поліклініці №3 Деснянського району.

Посилаючись на слова директора поліклініки, було заявлено, що працівник нічної зміни відкрив центральний вхід.

Таким чином, частина мешканців сусідніх будинків нібито опинилася в укритті, а інші — не змогли туди потрапити.

Розбір ситуації в поліклініці

Зараз районна влада з’ясовує усі деталі інциденту.

"З самого ранку ведеться робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА. Викликані на доповідь всі відповідальні особи", — наголосили у Деснянській райдержадміністрації.

Районна влада пообіцяла жорсткі рішення щодо усіх відповідальних за роботу укриття осіб.

Нагадаємо, у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет.

За попередніми даними, росіяни використали балістичні ракети, які запускали з території Брянської області.

Мешканець Києва, який втратив дружину, заявив, що вона загинула, бо двері укриття були зачинені — і вона не мала можливості сховатися.

Міський голова Києва Віталій Кличко пообіцяв рішення щодо відповідальних за укриття осіб уже сьогодні.

Також ви можете побачити фоторепортаж кореспондента Новини.LIVE з місця трагедії.