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Власти Киева потратят более 35 млн на новый веломаршрут

12 декабря 2023 12:45
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Власти Киева потратят более 35 млн на новый веломаршрут
Виталий Кличко на велосипеде. Фото архивное: соцсети
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Власти Киева планируют построить новый веломаршрут из спального района в центр столицы. На это выделят около 35,8 миллиона гривен.

Об этом говорится в соответствующей программе.

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Таким образом, согласно Городской целевой программе развития инфраструктуры Киева на 2024-2025 годы новый веломаршрут будет соединять Соломенский район и центр города. Он якобы позволит многим киевлянам "пересесть на велосипеды и добираться на работу на двухколесном транспорте".

На соответствующие работы выделят 35,8 миллиона гривен.

"На сегодняшний день велодорожки в основном между собой не связаны и носят "ломтиковый" характер, поэтому возникает потребность системной работы по созданию единой велосипедной сети", — говорится в программе.

Веломаршрут в Киеве
Информация о новом веломаршруте в Киеве. Фото: скриншот

Напомним, Киевская городская государственная администрация (КГГА) в следующие два года планирует потратить более 2 миллиардов гривен на замену ламп и столбов наружного освещения. Власти Киева утверждают, что 65% от ныне работающих ламп устаревшие и энергозатратные.

Добавим, в Киеве местные власти потратят более миллиарда гривен на ремонт дороги в город Вишневое.

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