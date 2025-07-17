Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Устроила вечеринку в КГГА — Кличко уволил чиновницу Радову

Устроила вечеринку в КГГА — Кличко уволил чиновницу Радову

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 15:18
Кличко уволил чиновницу КГГА Радову - что известно
Марина Радова. Фото: Вечерний Киев

Городской голова Киева Виталий Кличко принял решение уволить директора Управления туризма КГГА Марину Радову. По тексту распоряжения ясно, что она сама подала заявление об увольнении.

Об этом сообщил лидер Офиса Трансформации Максим Бахматов в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Устроила вечеринку в КГГА — Кличко уволил чиновницу Радову - фото 1
Пост Бахматова. Фото: скриншот

Кличко уволил Радову

"Виталий Кличко наконец уволил директора Управления туризма КГГА, которая устроила пьяные вечеринки на работе", — написал Бахматов.

Устроила вечеринку в КГГА — Кличко уволил чиновницу Радову - фото 2
Распоряжение об увольнении Радовой. Фото: Максим Бахматов

Решение об увольнении было принято после огласки видео, которое появилось в сети еще 29 апреля.

Он также предоставил фото инцидента. На кадрах из кабинета Управления туризма работники празднуют, употребляют алкоголь и даже засыпают прямо на полу — такое поведение вызвало возмущение в обществе, особенно учитывая продолжающуюся войну.

Устроила вечеринку в КГГА — Кличко уволил чиновницу Радову - фото 3
Вечеринки в КГГА. Фото: Максим Бахматов

Хотя уже 5 мая Марина Радова, по сообщениям, написала заявление на увольнение, фактически с должности ее тогда не отстранили. Более того — в конце июня она продолжала исполнять обязанности и выступала на заседании Киевсовета.

Этот инцидент стал не первым случаем неуместного поведения чиновников КГГА. За несколько дней до этого, 26 апреля, заместитель мэра Николай Поворозник устроил банкет с шашлыками прямо в День траура.

Виталий Кличко Киев КГГА увольнение столица
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации