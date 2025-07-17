Кличко уволил чиновницу КГГА Радову - что известно

Марина Радова. Фото: Вечерний Киев

Городской голова Киева Виталий Кличко принял решение уволить директора Управления туризма КГГА Марину Радову. По тексту распоряжения ясно, что она сама подала заявление об увольнении.

Об этом сообщил лидер Офиса Трансформации Максим Бахматов в Telegram.

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Кличко уволил Радову

"Виталий Кличко наконец уволил директора Управления туризма КГГА, которая устроила пьяные вечеринки на работе", — написал Бахматов.

Распоряжение об увольнении Радовой. Фото: Максим Бахматов

Решение об увольнении было принято после огласки видео, которое появилось в сети еще 29 апреля.

Он также предоставил фото инцидента. На кадрах из кабинета Управления туризма работники празднуют, употребляют алкоголь и даже засыпают прямо на полу — такое поведение вызвало возмущение в обществе, особенно учитывая продолжающуюся войну.

Вечеринки в КГГА. Фото: Максим Бахматов

Хотя уже 5 мая Марина Радова, по сообщениям, написала заявление на увольнение, фактически с должности ее тогда не отстранили. Более того — в конце июня она продолжала исполнять обязанности и выступала на заседании Киевсовета.

Этот инцидент стал не первым случаем неуместного поведения чиновников КГГА. За несколько дней до этого, 26 апреля, заместитель мэра Николай Поворозник устроил банкет с шашлыками прямо в День траура.