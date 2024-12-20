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Попадание россиян в дипучреждения в Киеве — в МИД показали видео

20 декабря 2024 18:48
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Последствия удара россиян по дипучреждениям в Киеве 20 декабря
Последствия удара русских по Киеву. Фото: Telegram Виталия Кличко
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Министерстве иностранных дел показали последствия удара по дипломатическим учреждениям в Киеве. В частности, пострадали посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории.

Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий во время брифинга в пятницу, 20 декабря, сообщила журналистка Новини.LIVE.

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Тихий пояснил, что ряд посольств расположены в доме, который получил серьезные повреждения в результате российского ракетного удара, который произошел в это утро.

"Это посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. В помещениях выбиты окна, двери, повреждены фрагменты потолка", — рассказал Тихий.

Тихий назвал этот поступок россиян "совершенно варварским нападением". Он напомнил, что в мире это считается "пересечением всех возможных красных линий".

Неприкосновенность дипустанов

Спикер МИД напомнил, что по уставу международного права дипломатические учреждения неприкосновенны. По его словам, эти удары являются очередным подтверждением статуса России как абсолютного варвара.

"Дом находится на балансе генеральной дирекции по обслуживанию дипломатических представительств. Могу подтвердить, что украинская сторона уже проводит оценку уровня повреждений и занимается ликвидацией их последствий", — заверил Тихий.

Напоследок представитель добавил, что по предварительной информации, никто из работников посольств не пострадал.

Напомним, утром в Киеве раздались мощные взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами. В результате вражеской атаки пострадало 12 человек, еще один погиб.

Киев обстрелы война в Украине ракетный удар посольство

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