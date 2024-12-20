Обстріли Києва 20 грудня — пошкоджено шість посольств

Удар по Києву — росіяни пошкодили кілька іноземних представництв
Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Києву 20 грудня пошкоджено шість посольств інших країн. Всі вони розташовані в одному будинку, який зазнав значних пошкоджень.
Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, 20 грудня.
Пошкоджені посольства у Києві
Тихий розповів, що сьогодні росіяни пошкодили будівлю, де розміщені посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибито вікна, двері, елементи стелі, повідомив Тихий.
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Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
"Удар по дипломатичних установах абсолютно варварський напад. Усюди в світі це перетин червоних ліній та міжнародних правил. Цими атаками Росія лише підтверджу свій статус абсолютного варвара", — наголосив речник МЗС.
Також відомо, що будівля перебуває на балансі Гендирекції з обслуговування дипломатичних представництв. Українське міністерство закордонних справ вже проводить оцінку збитків та працює над ліквідацією наслідків.
Тихий додав, що жертв серед іноземних дипломатів немає.
Нагадаємо, вранці у Києві пролунали потужні вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.
Внаслідок ворожої атаки постраждало 12 людей, ще одна загинула. Також в Голосіївському районі столиці пошкодженні тепломагістралі. Без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.
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