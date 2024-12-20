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Удар по Києву — росіяни пошкодили кілька іноземних представництв

20 грудня 2024 15:13
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Києва 20 грудня — пошкоджено шість посольств
Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Києву 20 грудня пошкоджено шість посольств інших країн. Всі вони розташовані в одному будинку, який зазнав значних пошкоджень.

Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу у п'ятницю, 20 грудня.

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Тихий розповів, що сьогодні росіяни пошкодили будівлю, де розміщені посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії. У приміщеннях вибито вікна, двері, елементи стелі, повідомив Тихий.

  • Удар по Києву — росіяни пошкодили кілька іноземних представництв - фото 1
    Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
  • Удар по Києву — росіяни пошкодили кілька іноземних представництв - фото 2
    Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
  • Удар по Києву — росіяни пошкодили кілька іноземних представництв - фото 3
    Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
  • Удар по Києву — росіяни пошкодили кілька іноземних представництв - фото 4
    Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
  • Удар по Києву — росіяни пошкодили кілька іноземних представництв - фото 5
    Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
  • Удар по Києву — росіяни пошкодили кілька іноземних представництв - фото 6
    Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
  • Удар по Києву — росіяни пошкодили кілька іноземних представництв - фото 7
    Наслідки удару по Києву. Фото: Новини.LIVE
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"Удар по дипломатичних установах абсолютно варварський напад. Усюди в світі це перетин червоних ліній та міжнародних правил. Цими атаками Росія лише підтверджу свій статус абсолютного варвара", — наголосив речник МЗС. 

Також відомо, що будівля перебуває на балансі Гендирекції з обслуговування дипломатичних представництв. Українське міністерство закордонних справ вже проводить оцінку збитків та працює над ліквідацією наслідків. 

Тихий додав, що жертв серед іноземних дипломатів немає. 

Нагадаємо, вранці у Києві пролунали потужні вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами

Внаслідок ворожої атаки постраждало 12 людей, ще одна загинула. Також в Голосіївському районі столиці пошкодженні тепломагістралі. Без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Київ МЗС обстріли ракетний удар посольство

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