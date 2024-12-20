Обстріл Києва 20 грудня — кількість постраждалих зросла до 12

Наслідки удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Російські війська зранку 20 грудня завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла до 12 людей.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у коментарі Новини.LIVE.

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За даними Кличка, станом на зараз відомого про одного загиблого, ще 12 людей звернулися за медичною допомогою, шестеро із них — госпіталізовані.

"Є великі пошкодження, що стосуються інфраструктури міста, однак можу сказати, що наслідки могли б бути набагато гіршими. Зараз йдуть роботи, щоб все прибрати. Як ви бачите, багато автівок згоріло, багато сміття на вулицях, великі конструкції розкидані по вулицях і нам потрібен для цього деякий час. Ми робимо все для того, щоб максимально швидко усунути наслідки цієї атаки і, я думаю, що упродовж доби ми все проведемо до ладу", — сказав мер Києва.

Віталій Кличко на місці удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Віталій Кличко на місці удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Віталій Кличко на місці удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Віталій Кличко на місці удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Віталій Кличко на місці удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Віталій Кличко на місці удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE 1 / 6

Також він додав, що влада міста робить все для того, аби повернути теплопостачання для будинків, лікарень, дитячих садочків та шкіл.

Нагадаємо, вранці у Києві пролунали потужні вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.

Через це в Голосіївському районі столиці пошкодженні тепломагістралі. Без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Також відомо, що іноземці виїжджають з пошкодженого готелю в Голосіївському районі. Поблизу будівлі тротуар повністю всипаний склом.

Новини.LIVE показали, який вигляд має Київ після атаки балістикою.