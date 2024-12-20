Обстріл Києва 20 грудня — кількість постраждалих зросла до 12

Кличко назвав кількість постраждалих внаслідок атаки на Київ
Російські війська зранку 20 грудня завдали ракетного удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки кількість постраждалих зросла до 12 людей.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у коментарі Новини.LIVE.
Наслідки обстрілів Києва 20 грудня
За даними Кличка, станом на зараз відомого про одного загиблого, ще 12 людей звернулися за медичною допомогою, шестеро із них — госпіталізовані.
"Є великі пошкодження, що стосуються інфраструктури міста, однак можу сказати, що наслідки могли б бути набагато гіршими. Зараз йдуть роботи, щоб все прибрати. Як ви бачите, багато автівок згоріло, багато сміття на вулицях, великі конструкції розкидані по вулицях і нам потрібен для цього деякий час. Ми робимо все для того, щоб максимально швидко усунути наслідки цієї атаки і, я думаю, що упродовж доби ми все проведемо до ладу", — сказав мер Києва.
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Віталій Кличко на місці удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Віталій Кличко на місці удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Віталій Кличко на місці удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
-
Віталій Кличко на місці удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Віталій Кличко на місці удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
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Віталій Кличко на місці удару по Києву. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Також він додав, що влада міста робить все для того, аби повернути теплопостачання для будинків, лікарень, дитячих садочків та шкіл.
Нагадаємо, вранці у Києві пролунали потужні вибухи. Росія атакувала столицю балістичними ракетами.
Через це в Голосіївському районі столиці пошкодженні тепломагістралі. Без тепла залишилися 630 житлових будинків, 16 медичних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.
Також відомо, що іноземці виїжджають з пошкодженого готелю в Голосіївському районі. Поблизу будівлі тротуар повністю всипаний склом.
Новини.LIVE показали, який вигляд має Київ після атаки балістикою.
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