Туннель под Днепром и понтоны: Пендзин оценил реалистичность проектов

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Фото: FREEDOM

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил, что для обеспечения надежного сообщения между берегами Киева следует сосредоточиться на укреплении системы противовоздушной обороны вокруг существующих мостов, а не тратить ресурсы на возведение понтонных переправ или строительство туннеля под Днепром. Кроме того, он назвал эту идею нереалистичной для воплощения в ближайшие годы.

Об этом Олег Пендзин эксклюзивно рассказал в интервью Новини.LIVE.

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Сообщение между мостами Киева

"Во-первых, нужно поднимать вопрос о противовоздушной обороне, которая защитит мосты, по крайней мере, достаточно надежно от атак "шахедов". Да, от баллистики вряд ли что-то спасет, хотя еще раз повторю: и баллистику можно сбивать", — отметил Пендзин.

По его словам, Южный и Северный мосты строились во времена Холодной войны, поэтому в них закладывались технические решения, позволяющие выдержать гораздо более сильные удары, чем сейчас.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба отметил, что когда речь идет о понтонных переправах, то нужна развязка.

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"Нужно запустить на эту переправу грузопоток и вывезти грузопоток с нее. То есть это должна быть привязка к существующим дорогам. Ну, представьте себе на сегодняшний день протяженность Киевского берега, вот с правой и с левой стороны. И где вы будете эти понтонные переправы размещать? Ну, еще раз повторяю, сделать понтонную переправу можно. Как вы туда заведете транспорт? То есть, вам придется там строить дороги. Тем более, что сейчас приближается зима", — подчеркнул Пендзин.

Кроме того, попадание "шахеда" в понтонную переправу означает ее полное разрушение, а в мост — в лучшем случае "поцарапает" проезжую часть.

По словам Пендзина, если мосты хорошо защитить, то это позволит решить вопрос значительно дешевле.

Что касается подземного туннеля через Днепр, он подчеркнул, что это точно не будет сделано в ближайшее время.

"Я бы об этом даже сейчас не обсуждал. А вот что, с моей точки зрения, действительно стоило бы сделать, — это создать абсолютно логичную систему противовоздушной обороны, систему защиты мостов, установить ПВО возле каждого моста", — добавил Пендзин.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на председателя общественной организации "Совет по урбанистике Киева" Виталия Селика, ещё в 2022 году Киеву целесообразно было предусмотреть понтонные переправы через Днепр в качестве резервного маршрута на случай повреждения мостов. Однако по своим возможностям они не способны обеспечить такой же объем движения, как стационарные переправы.

Кроме того, доцент кафедры мостов, туннелей и гидротехнических сооружений Андрей Корецкий также заявлял, что понтонные конструкции не смогут полноценно заменить мосты через Днепр в Киеве. Одним из возможных инженерных решений, напротив, может стать строительство туннеля под рекой.