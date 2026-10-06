Тунель під Дніпром і понтони: Пендзин оцінив реалістичність проєктів

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. Фото: FREEDOM

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин заявив, що для забезпечення надійного сполучення між берегами Києва варто зосередитися на посиленні системи протиповітряної оборони навколо існуючих мостів, а не витрачати ресурси на зведення понтонних переправ чи будівництво тунелю під Дніпром. Крім того, таку ідею він назвав нереалістичною для реалізації найближчими роками.

Про це Олег Пендзин ексклюзивно сказав в інтервʼю Новини.LIVE.

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Сполучення між мостами Києва

"По-перше, треба підіймати питання протиповітряної оборони, яка закриє мости, принаймні, достатньо жорстко для прильоту "шахедів". Так, від балістики навряд чи щось врятує, хоча ще раз повторюю, і балістику можна збивати", — зазначив Пендзин.

За його словами, Південний та Північній мости будувалися в часи Холодної війни, тому в них закладалися технічні рішення, які дозволяють витримати набагато більші удари, ніж зараз.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу зазначив, що коли йдеться про понтонні переправи, то потрібна розвʼязка.

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"Треба запустити на цю переправу вантажопотік і з неї вивезти вантажопотік. Тобто, це має бути привʼязка до існуючих доріг. Ну, уявіть собі на сьогоднішній момент протяжність Київського берега, от з правого і з лівого. І де ви будете ці понтонні переправи тулить? Ну, ще раз повторюю, зробити понтонну переправу можна. Ви як туди заведете транспорт? Тобто, ви маєте там дороги робити. Тим більше, ми йдемо до зими зараз", — наголосив Пендзин.

Крім того, влучання "шахеда" в понтонну переправу означає однозначне руйнювання, а в міст — в кращому випадку "поцарапає" проїзну частину.

За словами Пендзина, якщо мости добре захистити, то це дасть можливість значно дешевше закрити питання.

Стосовно підземного тунелю через Дніпро він наголосив, що це точно не буде зроблено найближчим часом.

"Я б про це навіть зараз не обговорював. А от що з моєї точки зору дійсно вартувало би зробити, це вартувало б дійсно зробити абсолютно логічну систему протиповітряної оборони, систему захисту мостів, поставити ППО біля кожного мосту", — додав Пендзин.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на голову ГО "Рада з урбаністики Києва" Віталія Селика, ще у 2022 році Києву доцільно було передбачити понтонні переправи через Дніпро як резервний маршрут на випадок пошкодження мостів. Однак за своїми можливостями вони не здатні забезпечити такий самий обсяг руху, як стаціонарні переправи.

Крім того, доцент кафедри мостів, тунелів та гідротехнічних споруд Андрій Корецький також заявляв, що понтонні конструкції не зможуть повноцінно замінити мости через Дніпро в Києві. Одним із можливих інженерних рішень натомість може стати будівництво тунелю під річкою.