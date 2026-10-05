Понтонные переправы в Киеве: смогут ли они заменить мосты

Последствия удара РФ по Северному мосту в Киеве. Фото: Reuters

Киеву следовало еще с 2022 года готовить понтонные переправы через Днепр в качестве резервного варианта на случай повреждения мостов. В то же время такие переправы не смогут обеспечить пропускную способность полноценных мостов. В случае их использования приоритет на понтонах должны получить автобусы, которые перевозят больше людей, чем частные автомобили.

Об этом в эфире День.LIVE заявил председатель общественной организации "Совет по урбанистике Киева" Виталий Селик.

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Понтонные переправы через Днепр

По словам Виталия Селика, Киеву следовало подготовить понтонные переправы еще с 2022 года. Они должны были бы стать резервным вариантом на случай повреждения мостов.

В то же время, по словам урбаниста, обустройство таких переправ требует тщательного проектирования. Из-за изменения береговой линии нельзя просто повторить конструкции, которые использовались в Киеве во время Второй мировой войны.

Селик отметил, что необходимо продумать подходы к переправам на берегах и выбрать лучшее место для перехода через Днепр. Само движение по понтонам также будет значительно медленнее, чем по мостам.

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Почему понтоны не заменят мосты в Киеве

Понтонные переправы не смогут обеспечить такую же пропускную способность, как полноценные мосты. В то же время их преимуществом может быть возможность быстрее заменить поврежденную секцию после удара.

По словам урбаниста, если у моста будет разрушена часть прогоновой конструкции, восстановление движения по нему может занять больше времени, чем замена секции понтона.

В то же время несколько понтонов не смогут заменить пропускную способность мостов в случае их повреждения. Поэтому, по мнению Селика, важно продумать, как через такие переправы можно будет перевозить как можно больше людей или грузов.

Кто должен пользоваться понтонными переправами

Селик считает, что при движении по понтонным переправам приоритет должны получить автобусы, ведь они могут перевозить значительно больше людей, чем частные автомобили.

Говоря о том, как следует организовать движение через понтоны в случае повреждения мостов, урбанист отметил:

"Несколько понтонов не смогут заменить пропускную способность мостов. По ним в первую очередь должны переезжать автобусы, которые перевозят как можно больше людей, а не частные автомобили, которые в среднем везут полтора человека", — отметил Селик.

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