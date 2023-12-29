В результате атаки оккупантов в Киеве зафиксировано ухудшение качества воздуха

Спасатели ликвидируют последствия атаки РФ на Киев. Фото: Новини.LIVE

В Киеве зафиксировано локальное ухудшение качества воздуха. Жителей столицы призвали ограничить пребывание на улице в местах задымления.

Об этом сообщает КГГА.

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Ухудшение качества воздуха в Киеве

В результате пожара в Подольском районе города из-за российского обстрела, в Киеве по состоянию на 10:30 наблюдается локальное ухудшение качества воздуха.

В северной части столицы наблюдается повышение концентрации продуктов горения, в том числе взвешенных частиц. В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА отметили, что превышение предельно допустимых концентраций веществ, за которыми осуществляется наблюдение, не выявлено.

Если вы находитесь в местах задымления, до улучшения ситуации с состоянием воздуха в столице рекомендуется:

закрыть окна;

ограничить пребывание на улице;

пить много воды;

если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

Правый берег столицы:

на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха — 96 (высокий уровень загрязненности);

по адресу ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха — 29 (низкий уровень загрязненности);

по адресу проспект Правды, 64-Г общий индекс качества воздуха — 27 (низкий уровень загрязненности);

по адресу проспект Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха — 27 (низкий уровень загрязненности);

по адресу ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха — 22 (очень низкий уровень загрязненности).

Левый берег Киева:

по стационарному пункту мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха — 35 (низкий уровень загрязненности);

по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха — 43 (низкий уровень загрязненности).

Напомним, сегодня оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов есть раненые. Пострадали гражданские объекты.

Также мы писали, что в Киеве спасатели извлекли из-под завалов четырех человек. В результате атаки РФ погибли два гражданина.

Добавим, сегодня утром российские захватчики атаковали складское помещение в Подольском районе Киева. Пожарные пытаются оперативно потушить пожар, однако пламя настолько велико, что это не удается сделать быстро.