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В результате ракетной атаки на Киев погибла профессор Киево-Могилянской академии

2 января 2024 18:36
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В результате ракетной атаки на Киев погибла профессор Киево-Могилянской академии
Дом, в который попала российская ракета. Фото: Николай Тимченко
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российская армия совершила массированный обстрел Киева утром 2 января. В результате удара по дому в Соломенском районе погибла профессор кафедры экологии Шевцова Людмила Васильевна.

Об этом сообщила пресс-служба НаУКМА.

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Во время обстрела погибла преподавательница Киево-Могилянской академии

"В результате российского обстрела города Киева погибла преподавательница НаУКМА — профессор кафедры экологии Шевцова Людмила Васильевна", — говорится в сообщении.

Там рассказали, что преподавательница много лет работала в Институте гидробиологии НАН Украины, где получила научные степени кандидата, а в 1999 году — доктора биологических наук по специальности "Гидробиология".

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Профессор Людмила Шевцова. Фото: Facebook/Институт гидробиологии НАН Украины

"Среди научных достижений Людмилы нужно отметить разработку методов борьбы с дрейсеной в оросительных системах", — отметили в НаУКМА.

С 2014 года Людмила Васильевна работала на кафедре экологии факультета естественных наук университета. Там она преподавала "Основы общей биологии" для бакалавров, "Биоразнообразие" и "Экология водных систем" для магистров и "Разработка диссертационного проекта" для аспирантов.

Также преподавательница была гарантом магистерской образовательно-научной программы "Экология и охрана окружающей среды".

Так, 2 февраля Людмиле Шевцовой должно было исполниться 85 лет.

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Скриншот поста НаУКМА

Напомним, что из-за ракетной атаки на Киев погибли уже два человека. Еще 43 человека пострадали. Ликвидация последствий продолжается до сих пор.

Кадры первых секунд после попадания опубликовал Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий

 

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