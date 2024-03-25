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В результате российской атаки на Киев была разрушена часть Академии им. М. Бойчука

25 марта 2024 17:56
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Бригадир София
редактор
В результате российской атаки на Киев была разрушена часть Академии им. М. Бойчука
Поврежденная часть Академии им. М. Бойчука. Фото: Комитет гуманитарной и информационной политики
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Утром в Киеве в результате ракетного удара повреждено здание Киевской академии декоративного искусства и дизайна им. М. Бойчука. Центральная часть сооружения испытала серьезные разрушения.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры Украины в понедельник, 25 марта.

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Последствия атаки

Спортивный комплекс, конференц-зал и экспозиционный центр академии получили наибольшие повреждения. Также пострадали преподавательские помещения и аудитории.

Поврежденная часть Академии им. М. Бойчука. Фото: Комитет гуманитарной и информационной политики
Поврежденная часть Академии им. М. Бойчука. Фото: Комитет гуманитарной и информационной политики
Поврежденная часть Академии им. М. Бойчука. Фото: Комитет гуманитарной и информационной политики
Поврежденная часть Академии им. М. Бойчука. Фото: Комитет гуманитарной и информационной политики

На месте происшествия работают службы спасения и полицейские подразделения. По предварительной информации, погибших нет, однако одна из руководителей лабораторий академии получила травмы и была госпитализирована. Министерство анонсировало проведение оценки убытков и планирование неотложных ремонтных работ.

История Академии им. М. Бойчука

Основана в 1999 году на базе Киевского художественно промышленного техникума, Киевская академия декоративного искусства и дизайна им. М. Бойчука известна своим фестивалем "Рутения", который ежегодно собирает мастеров каллиграфии со всего мира.

Напомним, что в КМВА показали ужасные кадры с последствиями ракетной атаки на Киев.

Ранее мы писали, что из-за вражеской ракетной атаки ранена преподавательница столичной академии.

Киев
Минкульт
атака
ракетный удар

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