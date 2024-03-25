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Через ворожу ракетну атаку поранена викладачка столичної академії

25 березня 2024 14:16
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Через ворожу ракетну атаку поранена викладачка столичної академії
Наслідки атаки. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники в понеділок, 25 березня, атакували балістичними ракетами Київ. Внаслідок падіння уламків була поранена викладачка академії декоративно-прикладного мистецтва імені Бойчука.

Про це розповіла помічниця ректора закладу освіти Ганна Фещенко   в коментарі Ми Україна.

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"Коли пролунав вибух ми з речами спускались і просто не встигли. Це відбулося настільки швидко, що ми змогли лише присісти, тоді пішла купа диму і почали виходити на вулицю", — сказала вона.

За словами Фещенко, внаслідок ворожої атаки поранена викладачка академії.

У результаті падіння уламків ракети пошкоджена будівля, де був актовий зал і конгрес-хол. Там, на щастя, не було людей на момент влучання. 

Нагадаємо, наразі відомо про семеро постраждалих через ракетний удар по Києву. Двоє з них були ушпиталені, а в ще п’ятьох — гостра реакція на стрес.

Для ліквідації наслідків падіння уламків у Києві перекрили вулицю Бойчука та тимчасово змінили маршрути деяких тролейбусів.

Крім того, через уламки ворожих ракет в одному з районів повністю знищено будівлю спортивної зали.

Київ
обстріли
війна в Україні
поранення
ракетний удар

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