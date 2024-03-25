У КМВА показали жахливі кадри з наслідками ракетної атаки на Київ
У Київській міській військовій адміністрації показали наслідки ракетної атаки на столицю 25 березня. Уламки збитих ракет впали у чотирьох районах — Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому.
Відео з наслідками можна подивитися за посиланням КМВА.
Наслідки обстрілу у Києві 25 березня
Як відомо, у Печерському районі столиці уламки збитої ракети зруйнували заклад спортивної освіти, у Солом'янському — пошкодили багатоповерховий будинок, Дарницькому — впали на приватну забудову.
Що відомо про обстріл
Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.
Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.
Наразі відомо про дев'ять поранених внаслідок обстрілів Києва.
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