У КМВА показали жахливі кадри з наслідками ракетної атаки на Київ

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА

У Київській міській військовій адміністрації показали наслідки ракетної атаки на столицю 25 березня. Уламки збитих ракет впали у чотирьох районах — Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому.

Відео з наслідками можна подивитися за посиланням КМВА.

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Наслідки обстрілу у Києві 25 березня

Як відомо, у Печерському районі столиці уламки збитої ракети зруйнували заклад спортивної освіти, у Солом'янському — пошкодили багатоповерховий будинок, Дарницькому — впали на приватну забудову.

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА

Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА

Що відомо про обстріл

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі.

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки.

Наразі відомо про дев'ять поранених внаслідок обстрілів Києва.