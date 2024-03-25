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У КМВА показали жахливі кадри з наслідками ракетної атаки на Київ

25 березня 2024 14:40
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У КМВА показали жахливі кадри з наслідками ракетної атаки на Київ
Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Київській міській військовій адміністрації показали наслідки ракетної атаки на столицю 25 березня. Уламки збитих ракет впали у чотирьох районах — Печерському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому. 

Відео з наслідками можна подивитися за посиланням КМВА

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Наслідки обстрілу у Києві 25 березня

Як відомо, у Печерському районі столиці уламки збитої ракети зруйнували заклад спортивної освіти, у Солом'янському — пошкодили багатоповерховий будинок, Дарницькому — впали на приватну забудову.  

Обстріл Києва 25 березня
Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА
Обстріл Києва 25 березня
Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА
Обстріл Києва 25 березня
Наслідки обстрілів у Києві. Фото: КМВА

Що відомо про обстріл

Нагадаємо, 25 березня у Києві внаслідок ворожого обстрілу зафіксували падіння уламків ракет в Печерському районі. 

Пізніше на російський обстріл відреагував Володимир Зеленський, а мер столиці Віталій Кличко розповів про наслідки атаки. 

Наразі відомо про дев'ять поранених внаслідок обстрілів Києва. 

Київ
війна
обстріли
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ракета
війна в Україні

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