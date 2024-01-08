Вода испортила стены – в метрополитене Киева протекает еще одна станция

Метро Киева. Фото: РБК

В вестибюле станции метро Академгородок через потолок начала просачиваться вода. Влага уже успела испортить стены и штукатурку.

Об этом сообщают столичные паблики в Telegram.

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"В вестибюле Академгородка через потолок в трех местах начала просачиваться вода", — говорится в сообщении.

Сообщается, что вода уже успела испортить стены. Между тем, работники метрополитена подставили под протечку обрезанные бутылки и подложили тряпки.

Состояние вестибюля станции. Фото: Telegraf

Напомним, утром 8 января в Киеве на станции метро "Гидропарк" всех пассажиров высадили из вагонов и сообщили, что поезд дальше не едет. Позже в КП "Киевский метрополитен" отметили, что произошла техническая неисправность.

Недавно стало известно, что в Киеве на станции метрополитена "Святошин" начала отпадать тактильная плитка. Это произошло даже, несмотря на то, что на объекте недавно завершили ремонт.