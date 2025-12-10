Что вызвало воронку посреди дороги в Киеве 10 декабря — детали

Воронка посреди дороги в Киеве — что стало причиной обвала
В среду, 10 декабря, в Киеве посреди дороги образовалась огромная воронка. Причиной обвала стал грузовой автомобиль.
Огромная воронка среди дороги в Киеве — детали и причины
Сегодня, 10 декабря, в Киеве на перекрестке Нижнего Вала и Почайнинской образовалась воронка длиной 4 метра и глубиной около 2-3 метров.
Очевидцы рассказали журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету, что причиной провала стал грузовой автомобиль, под тяжестью которого просел грунт.
Сейчас на месте работают коммунальные службы. Территория ограждена, две из трех полос недоступны для проезда транспорта.
Время восстановления полноценного движения пока неизвестно.
