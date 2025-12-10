Видео
Главная Киев Воронка посреди дороги в Киеве — что стало причиной обвала

Воронка посреди дороги в Киеве — что стало причиной обвала

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 14:14
Что вызвало воронку посреди дороги в Киеве 10 декабря — детали
Воронка посреди дороги в Киеве. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

В среду, 10 декабря, в Киеве посреди дороги образовалась огромная воронка. Причиной обвала стал грузовой автомобиль.

Об этом очевидцы рассказали журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету.

Огромная воронка среди дороги в Киеве — детали и причины

Сегодня, 10 декабря, в Киеве на перекрестке Нижнего Вала и Почайнинской образовалась воронка длиной 4 метра и глубиной около 2-3 метров.

Вирва посеред дороги у Києві
Воронка посреди дороги в Киеве 10 декабря 2025 г. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Очевидцы рассказали журналисту Новини.LIVE Дмитрию Шеремету, что причиной провала стал грузовой автомобиль, под тяжестью которого просел грунт.

Вирва посеред дороги у Києві - що спричинило
Воронка, образовавшаяся в Киеве 10 декабря, фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Сейчас на месте работают коммунальные службы. Территория ограждена, две из трех полос недоступны для проезда транспорта.

Время восстановления полноценного движения пока неизвестно.

Вирва посеред дороги у Києві 10 грудня
Перекресток, где образовалась воронка посреди дороги, фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

Ранее мы информировали, что сегодня из-за огромной воронки посреди дороги в Киеве ограничено движение транспорта.

Также мы сообщали, что в ноябре этого года на Печерском спуске в Киеве произошел порыв трубопровода.

Киев ремонт авария дороги обрушение столица
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
