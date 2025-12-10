Що спричинило вирву посеред дороги у Києві 10 грудня — деталі

Вирва посеред дороги у Києві. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

У середу, 10 грудня, у Києві посеред дороги утворилася величезна вирва. Причиною обвалу став вантажний автомобіль.

Про це очевидці розповіли журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету.

Величезна вирва серед дороги у Києві — деталі та причини

Сьогодні, 10 грудня, у Києві на перехресті Нижнього Валу та Почайнинської утворилася вирва завдовжки 4 метри та глибиною близько 2-3 метрів.

Вирва посеред дороги у Києві 10 грудня 2025 року. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Очевидці розповіли журналісту Новини.LIVE Дмитру Шеремету, що причиною провалу став вантажний автомобіль, під тяжкістю якого просів ґрунт.

Вирва, що утворилася у Києві 10 грудня. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Наразі на місці працюють комунальні служби. Територія огороджена, дві з трьох смуг недоступні для проїзду транспорту.

Час відновлення повноцінного руху поки що невідомий.

Перехрестя, де утворилася вирва посеред дороги. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Раніше ми інформували, що сьогодні через величезну вирву посеред дороги у Києві обмежено рух транспорту.

Також ми повідомляли, що у листопаді цього року на Печерському узвозі в Києві стався порив трубопроводу.