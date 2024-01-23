Вражеский удар по Святошинскому району Киева — Новини.LIVE показали последствия
Российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом врага оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадания в жилую инфраструктуру города, а также повреждены автомобили горожан и нежилые застройки.
Журналисты Новини.LIVE показали последствия вражеской атаки в Святошинском районе столицы.
Российские обстрелы Киева 23 января
Обломки российской ракеты попали возле жилого здания, в результате чего произошел пожар в квартире многоэтажного дома в Святошинском районе столицы. Также загорелись припаркованные автомобили и повреждена нежилая застройка.
Как указывают корреспонденты Новини.LIVE, спасатели загородили место попадания и не подпускают никого к дому. На территории района упал не сдетонировавший российский снаряд.
Людей, проживающих в домах поблизости, эвакуировали и на месте продолжают работать экстренные службы.
Напомним, в результате ракетного удара по Киеву утром, 23 января есть 18 пострадавших, в том числе дети. Одна женщина находится в реанимации, но она жива.
Добавим, что россияне выпустили около 20 ракет по столице, но силы противовоздушной обороны уничтожили все воздушные цели.
Стало известно, что повреждения получили дома военного Маси Найема и народного депутата Виктории Сюмар в Киеве. В их квартирах вылетели окна.
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