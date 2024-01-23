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Вражеский удар по Святошинскому району Киева — Новини.LIVE показали последствия

23 января 2024 10:04
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Вражеский удар по Святошинскому району Киева — Новини.LIVE показали последствия
Повреждены авто и дом в результате атаки врага по Киеву. Фото: Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Российские оккупанты утром 23 января атаковали Киев. Под прицелом врага оказались Святошинский, Дарницкий, Соломенский, Печерский районы. Произошли попадания в жилую инфраструктуру города, а также повреждены автомобили горожан и нежилые застройки.

Журналисты Новини.LIVE показали последствия вражеской атаки в Святошинском районе столицы.

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Обломки российской ракеты попали возле жилого здания, в результате чего произошел пожар в квартире многоэтажного дома в Святошинском районе столицы. Также загорелись припаркованные автомобили и повреждена нежилая застройка.

Как указывают корреспонденты Новини.LIVE, спасатели загородили место попадания и не подпускают никого к дому. На территории района упал не сдетонировавший российский снаряд.

Людей, проживающих в домах поблизости, эвакуировали и на месте продолжают работать экстренные службы.

Повреждены авто и дом в результате атаки враги по Киеву
Повреждены авто и дом в результате атаки враги по Киеву. Фото: Новини.LIVE
Загороженная территория возле дома
Загороженная территория возле дома. Фото: Новини.LIVE
Авто и сотрудник службы разминирования на месте попадания
Авто и сотрудник службы разминирования на месте попадания. Фото: Новини.LIVE
Спасатели на месте "прилета"
Спасатели на месте "прилета". Фото: Новини.LIVE
Поврежденный дом в результате обстрела
Поврежденный дом в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE
Палатка медиков в Святошинском районе
Палатка медиков в Святошинском районе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в результате ракетного удара по Киеву утром, 23 января есть 18 пострадавших, в том числе дети. Одна женщина находится в реанимации, но она жива.

Добавим, что россияне выпустили около 20 ракет по столице, но силы противовоздушной обороны уничтожили все воздушные цели.

Стало известно, что повреждения получили дома военного Маси Найема и народного депутата Виктории Сюмар в Киеве. В их квартирах вылетели окна.

Киев
война
россияне
Украина
обстрелы
ракеты
атака

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