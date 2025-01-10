Атака РФ в Киеве - мужчина спасся спрятавшись в туалете

Последствия падения обломков БпЛА в Соломенском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Россияне совершили атаку на Киев в ночь на 10 января. Обломки беспилотников упали в Соломенском районе и повредили 15-этажный дом и несколько припаркованных рядом автомобилей. Житель дома рассказал, как спасся от дрона.

Об этом он рассказал корреспонденту Новини.LIVE.

Читайте также:

Мужчина спасся от дрона, спрятавшись в уборной

Житель Киева Евгений рассказал, как ему удалось избежать травм во время одной из атак РФ на город. По его словам, после объявления тревоги он проснулся и пошел в уборную. Услышав звук приближающегося дрона, мужчина решил вернуться обратно в помещение, что спасло его жизнь.

"Я встал в туалет. Слышу звук странный приближается. Я так обратно в туалете и спрятался. Оказалось, не зря", — рассказал мужчина.

К сожалению, автомобиль Евгения, который стоял на улице, получил серьезные повреждения. У транспортного средства выбиты окна, повреждены капот и радиатор. Чтобы защитить авто от дальнейших повреждений, Евгений обмотал его стрейч-пленкой, пытаясь уберечь от дождя.

Напомним, еще один мужчина рассказал о последствиях ночной дроновой атаки.

Також корреспондент Новини.LIVE показал фото и видео последствий падения обломков беспилотника в Киеве.