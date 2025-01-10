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Встиг сховатися — історія киянина, який врятувався під час атаки

10 січня 2025 08:36
Анастасія Постоєнко - Редактор
Атака РФ у Києві — чоловік врятувався сховавшись у вбиральні
Наслідки падіння уламків БпЛА у Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росіяни здійснили атаку на Київ в ніч проти 10 січня. Уламки безпілотників впали у Солом'янському районі та пошкодили 15-поверховий будинок та кілька припаркованих поруч автомобілів. Мешканець будинку розповів, як врятувався від дрона.

Про це він розповів кореспонденту Новини.LIVE.

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Житель Києва Євгеній розповів, як йому вдалося уникнути травм під час однієї з атак РФ на місто. За його словами, після оголошення тривоги він прокинувся і пішов до вбиральні. Почувши звук наближення дрона, чоловік вирішив повернутися назад у приміщення, що врятувало його життя.

"Я встав в туалет. Чую звук дивний наближається. Я так назад в туалеті і сховався. Виявилось, не дарма", — розповів чоловік. 

На жаль, автомобіль Євгенія, який стояв на вулиці, зазнав серйозних пошкоджень. У транспортного засобу вибиті вікна, пошкоджено капот і радіатор. Щоб захистити авто від подальших ушкоджень, Євгеній обмотав його стрейч-плівкою, намагаючись уберегти від дощу.

Нагадаємо, ще один чоловік розповів про наслідки нічної дронової атаки.

Також кореспондент Новини.LIVE показав фото та відео наслідків падіння уламків безпілотника у Києві.  

Київ російські війська вибух атака БпЛА

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08:02 Комбат відмовився вести у бій військо — як його покарали в суді

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

08:00 Українці можуть отримати виплати 10,8 тис. грн у січні — деталі

07:53 У Києві внаслідок падіння уламків БпЛА є пошкодження — фото

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