Атака РФ у Києві — чоловік врятувався сховавшись у вбиральні

Наслідки падіння уламків БпЛА у Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Росіяни здійснили атаку на Київ в ніч проти 10 січня. Уламки безпілотників впали у Солом'янському районі та пошкодили 15-поверховий будинок та кілька припаркованих поруч автомобілів. Мешканець будинку розповів, як врятувався від дрона.

Про це він розповів кореспонденту Новини.LIVE.

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Чоловік врятувався від дрона, заховавшись у вбиральні

Житель Києва Євгеній розповів, як йому вдалося уникнути травм під час однієї з атак РФ на місто. За його словами, після оголошення тривоги він прокинувся і пішов до вбиральні. Почувши звук наближення дрона, чоловік вирішив повернутися назад у приміщення, що врятувало його життя.

"Я встав в туалет. Чую звук дивний наближається. Я так назад в туалеті і сховався. Виявилось, не дарма", — розповів чоловік.

На жаль, автомобіль Євгенія, який стояв на вулиці, зазнав серйозних пошкоджень. У транспортного засобу вибиті вікна, пошкоджено капот і радіатор. Щоб захистити авто від подальших ушкоджень, Євгеній обмотав його стрейч-плівкою, намагаючись уберегти від дощу.

Нагадаємо, ще один чоловік розповів про наслідки нічної дронової атаки.

Також кореспондент Новини.LIVE показав фото та відео наслідків падіння уламків безпілотника у Києві.