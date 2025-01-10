Атака РФ у Києві — чоловік врятувався сховавшись у вбиральні

Встиг сховатися — історія киянина, який врятувався під час атаки
Росіяни здійснили атаку на Київ в ніч проти 10 січня. Уламки безпілотників впали у Солом'янському районі та пошкодили 15-поверховий будинок та кілька припаркованих поруч автомобілів. Мешканець будинку розповів, як врятувався від дрона.
Про це він розповів кореспонденту Новини.LIVE.
Чоловік врятувався від дрона, заховавшись у вбиральні
Житель Києва Євгеній розповів, як йому вдалося уникнути травм під час однієї з атак РФ на місто. За його словами, після оголошення тривоги він прокинувся і пішов до вбиральні. Почувши звук наближення дрона, чоловік вирішив повернутися назад у приміщення, що врятувало його життя.
"Я встав в туалет. Чую звук дивний наближається. Я так назад в туалеті і сховався. Виявилось, не дарма", — розповів чоловік.
На жаль, автомобіль Євгенія, який стояв на вулиці, зазнав серйозних пошкоджень. У транспортного засобу вибиті вікна, пошкоджено капот і радіатор. Щоб захистити авто від подальших ушкоджень, Євгеній обмотав його стрейч-плівкою, намагаючись уберегти від дощу.
Нагадаємо, ще один чоловік розповів про наслідки нічної дронової атаки.
Також кореспондент Новини.LIVE показав фото та відео наслідків падіння уламків безпілотника у Києві.
Читайте Новини.LIVE!