По улицам Киева прошел марш в сопровождении полиции — подробности

Марш ко Дню добровольцев в Киеве в 2020 году. Иллюстративное фото: ukrinform.ua

В социальний сетях распространяется информация о марше в центре Киева. Людей в военной форме сопровождает полиция.

Об этом сообщил новостной канал "Реальный Киев" | Украина в Telegram в четверг, 14 марта.

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Чему посвящен марш

По информации с открытых источников, по улицам столицы прошел марш мужчин в военной форме. На видео видно, что их сопровождает полиция. В руках участники несли национальные флаги и выкрикивали патриотические лозунги. Цель этого мероприятия остается неизвестной в настоящее время. В соцсетях существует версия, что марш может быть посвящен Дню украинского добровольца, однако эта информация требует дополнительного подтверждения.

Напомним, что в Киеве небезразличные граждане вышли на акцию поддержки пленных бойцов полка особого назначения "Азов".

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