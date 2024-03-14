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По улицам Киева прошел марш в сопровождении полиции — подробности

14 марта 2024 20:51
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Бригадир София
редактор
По улицам Киева прошел марш в сопровождении полиции — подробности
Марш ко Дню добровольцев в Киеве в 2020 году. Иллюстративное фото: ukrinform.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В социальний сетях распространяется информация о марше в центре Киева. Людей в военной форме сопровождает полиция.

Об этом сообщил новостной канал "Реальный Киев" | Украина в Telegram в четверг, 14 марта.

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Чему посвящен марш

По информации с открытых источников, по улицам столицы прошел марш мужчин в военной форме. На видео видно, что их сопровождает полиция. В руках участники несли национальные флаги и выкрикивали патриотические лозунги. Цель этого мероприятия остается неизвестной в настоящее время. В соцсетях существует версия, что марш может быть посвящен Дню украинского добровольца, однако эта информация требует дополнительного подтверждения.

Напомним, что в Киеве небезразличные граждане вышли на акцию поддержки пленных бойцов полка особого назначения "Азов".

Ранее мы писали, что в Киеве бойцы 3 ОШБр провели страйкбольный турнир и тренировочные занятия для всех желающих.

Также мы сообщали, что в Киеве под стенами городской администрации прошла акция протеста "Деньги на ВСУ".

Киев
соцсети
акция
военные
добровольцы
столица

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