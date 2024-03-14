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Вулицями Києва пройшов марш у супроводі поліції — подробиці

14 березня 2024 20:51
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Бригадир Софія
редактор
Вулицями Києва пройшов марш у супроводі поліції — подробиці
Марш до Дня добровольців у Києві у 2020 році. Ілюстративне ото: ukrinform.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Соціальними мережами поширюється інформація про марш у центрі Києва. Людей у військовій формі супроводжує поліція.

Про це повідомив новинний канал Реальний Київ | Україна у Telegram в четвер, 14 березня.

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Чому присвячений марш

За інформацією з відкритих джерел, вулицями столиці пройшов марш чоловіків у військовій формі. На відео видно, що їх супроводжує поліція. У руках учасники несли національні прапори та вигукували патріотичні гасла. Мета цього заходу залишається невідомою на цей час. В соцмережах існує версія, що марш може бути присвячений Дню українського добровольця, однак ця інформація потребує додаткового підтвердження.

Нагадаємо, що у Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію підтримки полонених бійців полку особливого призначення "Азов".

Раніше ми писали, що у Києві бійці 3-ї ОШБр провели страйкбольний турнір та тренувальні заняття для всіх охочих.

Також ми повідомляли, що у Києві під стінами міської адміністрації пройшла акція протесту "Гроші на ЗСУ".

Київ
соцмережі
акція
військові
добровольці
столиця

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