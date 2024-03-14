Вулицями Києва пройшов марш у супроводі поліції — подробиці

Марш до Дня добровольців у Києві у 2020 році. Ілюстративне ото: ukrinform.ua

Соціальними мережами поширюється інформація про марш у центрі Києва. Людей у військовій формі супроводжує поліція.

Про це повідомив новинний канал Реальний Київ | Україна у Telegram в четвер, 14 березня.

Читайте також:

Чому присвячений марш

За інформацією з відкритих джерел, вулицями столиці пройшов марш чоловіків у військовій формі. На відео видно, що їх супроводжує поліція. У руках учасники несли національні прапори та вигукували патріотичні гасла. Мета цього заходу залишається невідомою на цей час. В соцмережах існує версія, що марш може бути присвячений Дню українського добровольця, однак ця інформація потребує додаткового підтвердження.

Нагадаємо, що у Києві небайдужі громадяни вийшли на акцію підтримки полонених бійців полку особливого призначення "Азов".

Раніше ми писали, що у Києві бійці 3-ї ОШБр провели страйкбольний турнір та тренувальні заняття для всіх охочих.

Також ми повідомляли, що у Києві під стінами міської адміністрації пройшла акція протесту "Гроші на ЗСУ".