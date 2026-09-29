Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 30 сентября от Укргидрометцентра

Высокая температура и без осадков: погода порадует киевлян завтра
Погода в Киеве и области завтра, 30 сентября, ожидается переменной облачностью. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до +20 °С и отсутствие осадков.
Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.
Прогноз погоды в Киеве и области на 30 сентября
Осадков в течение суток не предвидится. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.
Температура воздуха:
- по Киевской области ночью +3...+8 °С, днём +15...+20 °С;
- в Киеве ночью +6...+8 °С, днем +16...+18 °С.
Киев — последние новости
Как писали Новини.LIVE, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переходит на дистанционный формат. Соответствующий режим будет действовать с 29 сентября по 16 октября 2026 года из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Киеве.
А после российской атаки в Соломенском районе Киева обнаружили металлические шарики, которые, по словам местной жительницы, используют в "шахедах". Свидетельница отметила, что перед взрывом увидела яркую вспышку, после чего сразу возник пожар.
Кроме того, в Соломенском районе Киева после взрыва во время российской атаки загорелся частный дом. До прибытия спасателей огонь пытались самостоятельно потушить сосед и другие местные жители.