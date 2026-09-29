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Главная Киев Высокая температура и без осадков: погода порадует киевлян завтра

Высокая температура и без осадков: погода порадует киевлян завтра

Ua ru
29 сентября 2026 18:36
Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 30 сентября от Укргидрометцентра
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Киеве и области завтра, 30 сентября, ожидается переменной облачностью. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до +20 °С и отсутствие осадков.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Киеве и области на 30 сентября

Осадков в течение суток не предвидится. Ветер будет северо-восточного направления со скоростью 7–12 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 30 вересня
Погода в Украине 30 сентября. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по Киевской области ночью +3...+8 °С, днём +15...+20 °С;
  • в Киеве ночью +6...+8 °С, днем +16...+18 °С.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переходит на дистанционный формат. Соответствующий режим будет действовать с 29 сентября по 16 октября 2026 года из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Киеве.

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А после российской атаки в Соломенском районе Киева обнаружили металлические шарики, которые, по словам местной жительницы, используют в "шахедах". Свидетельница отметила, что перед взрывом увидела яркую вспышку, после чего сразу возник пожар.

Кроме того, в Соломенском районе Киева после взрыва во время российской атаки загорелся частный дом. До прибытия спасателей огонь пытались самостоятельно потушить сосед и другие местные жители.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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