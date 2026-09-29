Пожар в Киеве после атаки РФ: что произошло в Соломенском районе

Последствия атаки РФ на Киев в Соломенском районе 29 сентября 2026 года. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В Соломенском районе Киева после взрыва во время атаки РФ загорелся частный дом. Огонь также охватил летнюю кухню, которую использовали в качестве жилого помещения. До прибытия спасателей пожар пытались потушить сосед и другие жильцы.

Об этом сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Анна Сирык во вторник, 29 сентября.

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Дом, загоревшийся в результате атаки РФ на Киев. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Жители Киева о пожаре после атаки РФ

Сосед хозяйки дома Артем рассказал, что во время атаки находился в постели. Он увидел, как неподалеку что-то упало, после чего сразу побежал помогать открыть двери и ворота.

По словам мужчины, он вместе с соседями начал пытаться потушить пожар ещё до приезда спасателей. Огонь охватил дом и летнюю кухню, которую также использовали в качестве жилого помещения.

Последствия атаки РФ на Киев в Соломенском районе. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

После прибытия пожарных Артем попросил их в первую очередь обратить внимание на дом, поскольку тот уже начал гореть.

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"Вместе с соседями начали все тушить", — отметил Артем.

Разрушения в результате пожара после атаки РФ. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Были ли люди в доме

Хозяев дома и ребенка во время атаки дома не было. Никто не пострадал.

Артем отметил, что взрыв услышал примерно в 6:15. По его словам, окно в его доме выходило непосредственно на ту часть дома, куда что-то упало.

Артем также рассказал, что жители района уже привыкли к громким звукам из-за близости к Жулянам.

"Да, мы уже привыкли за эти пять лет. Привыкли все".

Новини.LIVE сообщали, что 29 сентября после утренней атаки РФ на улице Жилянской в Киеве полиция оцепила опасный участок из-за обнаруженного боевого элемента. Периметр перекрыли, а спасатели и коммунальные службы работают над ликвидацией последствий удара. В результате атаки в Голосеевском районе пострадал один человек, а в Соломенском районе повреждены два частных дома.

Новини.LIVE также писали, что 29 сентября в результате утренней российской атаки на Киев был поврежден шестиэтажный жилой дом в Голосеевском районе. В Соломенском районе повреждены два частных жилых дома. Один человек получил ранения, ещё десять жителей эвакуировали, а возгорание после ударов уже ликвидировали.